Jesús González Pazos, activista: “Europa y Estados Unidos saben que no les conviene una América Latina unida”

Más allá de la América Latina próspera, blanca y de élites, que tratan de mostrar algunos Gobiernos y medios de comunicación, existe otra que a lo largo de la historia ha llevado a cabo distintas acciones que se traducen en aprendizajes en la actualidad. Ejemplo de esa otra América Latina son los levantamientos indígenas en Ecuador, los zapatistas en Chiapas (México), los hombres y mujeres enfrentándose a conflictos políticos, económicos y sociales, como la dictadura de Argentina, o las madres que buscan y luchan sin ayuda ni descanso por encontrar a sus hijos e hijas desaparecidos.

Todas esas realidades son las que el antropólogo y defensor de los derechos humanos Jesús González Pazos, quien es además responsable del Área Indígena de la ONGD vasca Mugarik Gabe en su libro 'La otra América Latina. Momentos y aprendizajes que cambian el mundo', donde los protagonistas son las mujeres y los hombres de las barriadas populares, de las favelas, de las periferias de las grandes y las pequeñas ciudades, de los campos y las selvas. En definitiva, quienes siempre quedaron en los márgenes del sistema dominante.

¿Cuál es su objetivo con el libro 'La otra América Latina'?

Mostrar la realidad de esa América Latina que normalmente no tiene espacio en los grandes medios de comunicación ni en las declaraciones políticas. Esa América está constituida por gente de diferentes países que pueden ser indígenas, campesinos, negros, mujeres, trabajadores del campo o de las barriadas, tanto piqueteros en Argentina como zapatistas en Chiapas o indígenas en Ecuador. Esos hombres y mujeres que componen organizaciones de todo tipo y están construyendo otro continente que no se muestra habitualmente aquí en Europa.

La mayoría de los países de América Latina de alguna forma siguen siendo coloniales con su propia población

¿Por qué no se muestra esa América Latina?

Evidentemente porque hay unos intereses. Hace 200 años se sustituyó a una élite blanca por una élite criolla y masculina. Desde hace siglos se arrastra un control y dominio por parte de las élites económicas, lo que se denomina oligarquías, en los países latinoamericanos que están en directa conexión con los políticos. A todo esto se les suma en la etapa neoliberal, hace 40 o 50 años, las élites económicas y políticas europeas y norteamericanas. Esas élites son quienes nos cuentan lo que ocurre en América Latina y, al mismo tiempo, quienes nos ocultan lo que ocurre en esta otra que describe el libro.

¿De qué manera el colonialismo sigue presente en esos territorios?

En Bolivia, por ejemplo, por poner un ejemplo que es trasladable a otros países dicen que sufrieron 300 años de colonia española y que ahora están sufriendo o hasta hace poco han sufrido, 200 años de colonia interna. Las élites blancas fueron sustituidas por élites criollas y las estructuras sociales, económicas y políticas no cambiaron en ningún momento y se sigue arrastrando a día de hoy, por eso la mayoría de los países de América Latina de alguna forma siguen siendo coloniales con su propia población. Siguen siendo patriarcales hacia las mujeres y tremendamente racistas para algunos sectores, como los indígenas o la población procedente de África que reside allí.

Cada país de América Latina tiene su propia realidad, pero algunas son extrapolables a otras. ¿Por qué es importante mostrar una única voz de continente o de pueblo unido?

En su momento lo dijo Salvador Allende y, posteriormente, lo dijo Chávez con mucha claridad: es importante que América Latina trabaje con una sola voz, como un bloque político, económico y social para ser respetada y para ser oída en el mundo y para que pueda ser la dueña de su presente y de su futuro, no por encima de otros bloques, sino a la par que otros que ya existen en el mundo. Creo que cada día es más claro que una América Latina dividida seguirá en esa situación colonialista y de dominación que ha sufrido durante todas estas décadas.

¿Hay alguna intención por parte de los países de Occidente de que América Latina siga dividida?

Sí, claro. Los intereses de Estados Unidos en los últimos siglos y actualmente caminan en esa línea de tener una América Latina dividida para que su dominio sea más fácil. Por parte de Europa ocurre también -en menor medida porque meterse con Estados Unidos es muy difícil- pero desde la imposición del neoliberalismo de los años 80 y 90 del siglo pasado, diferentes países europeos entraron en América Latina con el desembarco de empresas transnacionales y para controlar los mercados, las riquezas y los recursos naturales de todo un continente era importante mantener una América Latina dividida. Europa y Estados Unidos saben que no les conviene una América Latina unida porque tienen mucho en juego.

Desde hace 18 meses, a Pedro Castillo, más allá de sus aciertos y errores, le han imposibilitado gobernar. Se le ha saboteado desde todos los puntos de vista: en el ámbito político, económico, mediático y comunicacional

Más allá del libro, me gustaría conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo en Perú.

No se puede analizar lo que está ocurriendo en Perú teniendo en cuenta solo las últimas semanas, hay que analizar lo que ocurre en los últimos 18 meses. La victoria sorprendente de Pedro Castillo como presidente siendo un maestro de escuela, no limeño, sino originario de la Sierra, en un país que sigue siendo “Limacéntrico”, puesto que todo se decide en Lima, rompió las élites de las que antes hablábamos en Perú y desde ese momento esas élites se marcan el objetivo de acabar con el Gobierno de Pedro Castillo. Desde hace 18 meses, a Pedro Castillo, más allá de sus aciertos y errores, le han imposibilitado gobernar. Se le ha saboteado desde todos los puntos de vista: en el ámbito político, económico, mediático y comunicacional. En estos momentos lo que se está dando un colofón de 18 meses en el cual las élites de toda la vida de Perú vuelven a controlar el Gobierno y además ejercen una represión brutal que ya alcanza la treintena de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad policiales y por el Ejército, además de decenas y decenas de detenidos y heridos. La población de Perú está viviendo uno de sus momentos más duros y lo único que está exigiendo es el cierre del Congreso, convocar elecciones anticipadas y construir una asamblea constituyente que refunde una república que acabe con el Estado fallido.

Recientemente Argentina ha ganado el Mundial de Fútbol y gran parte de la sociedad ha salido a las calles a celebrarlos. ¿Mejora la situación de un país ganar un evento como ese?

Más allá de que se trate de un Mundial que ha sido criticado con la boca pequeña por haberse celebrado en Qatar y sin tener en cuenta lo que me parece eso, considero que la victoria de Argentina no va a solucionar los problemas políticos ni económicos que tienen. El medio golpe de Estado que supone la condena contra la vicepresidenta no se va a levantar por esta victoria, pero sí que tiene un elemento que me parece importante sociológicamente hablando y es que la victoria de Argentina es un poco como la victoria de toda América Latina. Ha pasado lo mismo con Marruecos, que cuando iba pasando de fases África entera se veía reflejada. En América Latina todo el mundo está contento porque la victoria reporta dignidad a todo un continente. A mí eso es lo que me parece importante. Es un acontecimiento deportivo que mueve masas y dinero, pero esa visión de gente de otros países que se siente identificada con la victoria de Argentina habla de un continente que recupera la voz. Es esa otra América Latina de la que yo hablo en el libro.