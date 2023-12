'Libu', la librería que da una segunda vida a los libros y a las personas que trabajan en ella: “Es un empoderamiento total”

Tras un “mal divorcio”, como ella misma lo describe, Amaia se quedó en la calle. “De tener mucho pasé a no tener absolutamente nada”, explica a este periódico la mujer, que acabó en la Asociación Zubietxe, que lleva más de tres décadas atendiendo a personas en riesgo de exclusión social. Allí le hablaron de la 'Libu', una librería de Bilbao regentada por personas que al igual que ella, están en situación de calle o riesgo de pobreza y en el que se compran y venden libros usados para destinar sus beneficios a proyectos sociales. No tardó en ofrecerse como voluntaria para el proyecto. “Después de cuatro años soy la encargada de abrir la librería y atiendo tras el mostrador. Es un empoderamiento total, de verme en un momento dado en la calle, que no me quedaba nada, a conseguir hacer cada día algo que me gusta. Me empuja a levantarme y a salir de donde estaba, que era algo muy complicado”, confiesa.

Este jueves la librería 'Libu' estaba de fiesta. Han iniciado una recogida de libros en el Mercado de la Ribera y, para ello, decenas de personas han realizado una cadena humana desde el mercado hasta la librería, cerca de 150 metros en los que unos a otros se han ido pasando los libros que las personas del barrio iban donando. Han habilitado en el mercado, con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, unos contenedores donde las personas podrán ir donando sus libros usados. Una vez terminada la cadena humana, han procedido a la lectura de un comunicado, que en un inicio corría a cargo del escritor Bernardo Atxaga, el cual lamentablemente ha confundido la calle Carnicería Vieja de Bilbao, donde está ubicada la librería, con el cantón de las Carnicerías, en Vitoria, que antiguamente se llamaba también Carnicería Vieja. Finalmente, la lectura la ha realizado la propia Amaia.

“Ninguna persona merece estar sin lo necesario para vivir: un hogar en el que poder vivir con tranquilidad, sin miedo, unos ingresos mínimos para poder comprar lo necesario, como alimentos o ropa, una comunidad en la que poder relacionarse y también aportar, y un acceso a la sanidad o a la educación cuando haga falta. Todo el mundo pasamos por crisis en nuestra vida, pero generalmente tenemos algún tipo de apoyo con el que seguir adelante. Pero hay personas que se quedan por el camino y su vida se convierte en una espiral, en la que van perdiendo cosas, relaciones y apoyos, hasta que la esperanza de futuro parece ir borrándose”, ha leído rodeada de personas en situación de exclusión social y voluntarios.

“Queremos una sociedad que mire hacia abajo, hacia el que está peor, igual que una familia emplea más tiempo en las personas enfermas o igual que un hospital siempre tiene las puertas abiertas a quienes están en situación de urgencia. Es una prioridad atender la mayor vulnerabilidad porque eso hará que nuestra comunidad sea un lugar en el que merezca la pena vivir”, ha señalado para después recalcar que la iniciativa de este jueves, que se alargará hasta el próximo 30 de diciembre, se realiza en forma de “compromiso por una sociedad que abarque a todas las personas y no excluya a nadie”.

Izaskun Rekalde, directora de la Asociación Zubietxe, ha explicado a este periódico que 'Libu' consigue que personas que llevan tiempo en un rol pasivo pasen a ser agentes activos de las sociedad. “Ven que son capaces y son pieza clave para el desarrollo del proyecto. Sin ellos y ellas 'Libu' no sería posible. Eso lo que les da es una posición de agente activo en la comunidad que es imprescindible y vital. Esa es la magia del proyecto”, ha indicado.

La Asociación Zubietxe, que cumple 30 años, trabaja en acompañar a las personas vulnerables y en situación de exclusión social grave. “Trabajamos con vulnerabilidades muy diversas y lo que hacemos son proyectos de atención directa. Trabajamos en un centro de día, en pisos de personas y tenemos un enfoque comunitario muy importante. Defendemos que una persona en exclusión no es tanto quien no recibe, sino quien no puede aportar lo que es. De esa manera creemos que es importante participar en el barrio y promover que las personas en exclusión también lo hagan”, ha detallado Rekalde.

Por su parte, Borja Aguirre, también representante de la asociación, ha explicado que los libros donados serán destinados a la librería y se venderán al precio de 3 euros. “Queremos recordar a la sociedad que todavía hay personas que están en situación de exclusión social grave y, pese a que, poco a poco, la sociedad y las instituciones van poniendo medios para que esto no siga así, todavía tenemos que hacer un poco de esfuerzo más para que no haya personas que se queden un poquito al margen de la sociedad”, ha señalado.

En ese sentido, ha explicado que con la cadena humana quieren representar “una sola sociedad en la que nadie queda al margen, porque quizá no sea una realidad muy amplia numéricamente, pero las personas que están en esta situación de exclusión social están viviendo verdaderos infiernos en vida”. “Y para eso hemos venido aquí, para recordar y para animar a la sociedad a ser solidaria con las personas más vulnerables y que peor están”, ha concluido.