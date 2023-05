Noelia, estudiante con parálisis cerebral debe ir a clase con su madre por falta de apoyo de la Universidad pública vasca

Cuando Noelia Da Costa se graduó el año pasado en Trabajo Social en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) se puso el objetivo de estudiar un posgrado en Gestión e Innovación en Servicios Sociales en esa misma Universidad. La parálisis cerebral que le dificulta la movilidad no era un impedimento a la hora de seguir estudiando y pensó que desde la Universidad pública vasca podrían seguir proporcionándole la ayuda necesaria para realizar sus estudios, es decir, un técnico que le ayudara a colocar el ordenador, ponerse o quitarse el abrigo y la acompañase al baño.

Sin embargo, desde que comenzó el posgrado esas labores de apoyo las ha tenido que realizar su madre, ya que, argumentando que el suyo no es un posgrado oficial, sino un título propio de la UPV/EHU, la normativa de la Universidad no proporciona apoyo a personas con movilidad reducida ni otro tipo de necesidades especiales. “Me siento muy discriminada. Estoy muy cansada de los típicos discursos de la inclusión, de que nadie quede atrás, de la igualdad de oportunidades para todos y todas y de la importancia de la formación de la juventud para que luego a la hora de la verdad solo sea una palabra que queda bonita. Si se habla de inclusión que sea con razón”, ha denunciado la propia Da Costa este lunes frente a la Comisión de Educación del Parlamento Vasco.

“Desde el propio Departamento de Discapacidad de la UPV/EHU se me invitó a renunciar desde un principio al posgrado, así como a las becas de transición laboral. Algo que he podido y puedo llevar a cabo fundamentalmente gracias a mi familia. ¿Debe ese apoyo ser cubierto por el entorno familiar? ¿Dónde están la igualdad de derechos y oportunidades de nosotros como personas con discapacidad? Nuestra vida ya es una lucha en todas las etapas, ¿no es ya suficiente?”, ha preguntado la joven de 26 años a la cámara vasca.

Como la misma Universidad indica, el posgrado que está realizando Da Costa es el único postgrado especializado en el ámbito de la gestión e innovación de los servicios sociales en el País Vasco, por lo que la joven se niega a dejar de estudiarlo a pesar de las dificultades que, considera Da Costa, el propio centro pone en su camino. A raíz de que no han puesto a su disposición el apoyo de un técnico que atienda a los alumnos con necesidades especiales, y dado que se trata de un curso semipresencial, la madre de la joven ha tenido que acompañarla a la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de Vitoria durante las clases que son presenciales.

El Reglamento de Igualdad de Oportunidades en la Atención al Alumnado con necesidades Educativas Especiales de la UPV/EHU indica que tienen “la consideración de estudiantes con necesidades educativas especiales las y los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de la UPV/EHU, aquellos incorporados a la misma, a través de los programas de movilidad u otros programas internacionales, o quienes se matriculen en la prueba de acceso a la universidad, siempre que acrediten su situación de discapacidad o sus necesidades educativas especiales, según las normativas vigentes y lo estipulado en este reglamento”, por lo que, Da Costa, matriculada en un curso de título propio y no en uno oficial, no es atendida como tal.

La denuncia de la joven llegó hace meses en al Defensor del Pueblo Vasco (Ararteko), que emitió un informe a su favor que ha sido enviado a la Universidad. Desde la UPV/EHU han informado de que “se está analizando” dicho informe y que, “antes de realizar una acción concreta”, es necesaria “una modificación de la normativa interna”. “Está en un proceso de estudio para realizar esa modificación y atender la recomendación del Ararteko”, ha indicado la Universidad en un comunicado. No obstante, es ahora cuando las peticiones de Da Costa han llegado al Parlamento Vasco, en el que todos los representantes políticos, desde EH Bildu hasta PP+Cs, le han mostrado su apoyo, argumentado que, al tratarse de una Universidad pública, debe estar comprometida con la inclusión y la igualdad.

Una “modificación del reglamento” para el curso que viene

El representante del PNV, Gorka Álvarez, ha aprovechado su turno de palabra en la comparecencia para informar a Da Costa de que desde la Universidad le han asegurado que se plantean realizar “una modificación del reglamento” para que las personas con algún tipo de discapacidad o con movilidad reducida, como en su caso, “puedan tener la ayuda que necesiten”. Sin embargo, ha confesado que los cambios se realizarán de cara al próximo curso. “Se trata de una situación muy compleja que no tiene soluciones rápidas (...) la normativa que rige las ayudas educativas discrimina a los títulos no oficiales, pero desde el rectorado nos han informado de que son conscientes de su caso y de otros, por lo que plantean que para el curso 2023-2024 se realice una modificación del reglamento”, ha asegurado el parlamentario.

Por su parte, Da Costa ha reconocido que esa información “le ha llegado” a sus oídos, pero que sigue a la espera de una comunicación oficial que se lo confirme. “Me ha llegado a mis oídos que están estudiando pequeñas modificaciones y ojalá que llegue, pero hasta que no lo vea, no me lo voy a creer”, ha confesado la joven, que ha lamentado que, al no llegar al menos hasta el año que viene, puesto que su curso solo dura un año, ella no podrá disfrutar de la ayuda. “Más vale tarde que nunca. Para mí esos apoyos no van a llegar, pero si llega para la gente que viene detrás, pues mejor”, ha concluido.