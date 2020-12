Osakidetza suspende el servicio nocturno del Punto de Atención Continuada de Deusto, el único que se mantenía abierto durante toda la noche en Bilbao

Los sindicatos Satse y Esk han denunciado que Osakidetza ha tomado la decisión de cerrar el Punto de Atención Continuada del centro de Salud de Deusto, el único que daba este servicio en Bilbao durante toda la noche. Según estos sindicatos, la decisión se traducirá en un "colapso" en las Urgencias del Hospital de Basurto. Desde la dirección de la OSI Bilbo-Basurto han aclarado que lo que se suspende es el servicio nocturno, debido a la poca demanda de atención sanitaria durante esas horas.

"Este recorte traerá como consecuencia un aumento en las urgencias del Hospital de Basurto, que puntualmente siempre están colapsadas y hay momentos en los que no da abasto. Es el único recurso en todo Bilbao que permanece abierto. Esto no es cuestión de cuánta gente lo necesita, la cuestión es que va la gente que necesita este servicio, las necesidades están aumentando", han señalado fuentes del sindicato de enfermería Satse a elDiario.es/Euskadi.

En un comunicado, la OSI Bilbao-Basurto ha asegurado que el PAC sigue abierto y solo se cerrará por las noches desde medianoche hasta las 08.00 de la mañana. Las razones que dan es la falta de demanda del servicio por parte de los pacientes. Además, señalan que el personal de esos puestos atenderán a las personas que así lo requieran a domicilio.

"Es totalmente falso que se vaya a cerrar dicho Punto de Atención Continuada, ya que seguirá atendiendo presencialmente a la población desde las 8.00 mañana hasta las 24.00 y durante las siguientes 8 horas se les seguirá atendiendo de forma domiciliaria desde este mismo centro", ha señalado la dirección zonal de Osakidetza.

En el escrito explican que en los últimos tres años se ha atendido una media de 3 y 4 pacientes por noche y que, "dado que la presión asistencial es mayor en otros rangos horarios, es nuestra obligación organizar y disponer los recursos humanos donde los precisamos realmente". Por lo que, en su opinión, el servicio está "asegurado sin presión alguna tanto en la urgencia del hospital Universitario Basurto como a través del servicio de atención domiciliaria nocturno realizado desde el PAC de Deusto".

Sin embargo, desde el sindicato ESK critican que la afirmación de que esta supresión no supondrá un incremento de la presión asistencial del servicio de urgencias del Hospital Basurto "no está contrastada y no consideramos como real". "En lugar de reducir servicios, lo que se debería hacer es apostar por mantenerlos, realizando campañas de uso racional de las unidades que prestan asistencia sanitaria en la población. El PAC puede ayudar a reducir en gran medida la afluencia de personas en la urgencia hospitalaria si la ciudadanía es informada de que puede acudir a dicho servicio para solventar problemas de salud que no requieren de tecnología y medios complejos, y de cribado para los que sí lo requieren; evitando las saturaciones en las urgencias del hospital y las demoras en tiempo de atención. A su vez también, en la actual situación de pandemia, se evitan concentraciones de pacientes en un solo punto", han explicado desde este sindicato.

"Es un servicio que es muy concurrido, muy demandado y muy conocido. Pertenece a la atención primaria, si se suspende por las noches todo se convierte en hospitalario. Esta decisión es chocante porque la semana anterior hubo una Mesa Sectorial que trasladó que se aumentaban en 198 las plazas en atención primaria. Reunió a los trabajadores, informó de la situación, pero sin posibilidad de negociar", lamentan desde el sindicato.

Para analizar esta situación, el sindicato de enfermería Satse junto con otros sindicatos se reunirán este próximo jueves con la dirección de Recursos Humanos de la OSI Bilbao-Basurto. Se da la circunstancia de que también en Vitoria hubo protestas por la reducción del servicio de PAC.