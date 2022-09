Patxi López entra en campaña desde Bilbao: “Con este Gobierno es posible una forma más justa de salir de las crisis”

“Hay una salida bien distinta a la de las recetas neoliberales que nos aplicaron los gobiernos conservadores en la última crisis que solo se basaban en recortes y en el ahogamiento de las clases medias y trabajadoras. Hoy afortunadamente hay un proyecto socialdemócrata que supone justo lo contrario. Esto es posible porque estamos gobernando los socialistas, porque ¿qué hubiera sido de este país si hubiera gobernado el Partido Popular?”, se ha preguntado el portavoz del Gobierno Patxi López este domingo en una rueda de prensa con la que ha arrancado en Bilbao la campaña para las próximas elecciones.

En su intervención ha destacado que no hay una persona en el país que no se haya beneficiado de las medidas implantadas por el Gobierno. “Si es trabajador o trabajadora, cuando hubo dificultades, ERTEs, que supuso sostener más de 3 millones y medio de empleos, contratos fijos con la reforma laboral, subida del Salario Mínimo a 1.000 euros. Si es pensionista, retirada del copago farmacéutico y subida de las pensiones con el IPC. Si es de una familia sin recursos, el Ingreso Mínimo Vital que está ayudando a más de 1 millón de familias o el bono eléctrico para que no le corten la luz. Si es usuario del transporte público, la rebaja o la gratuidad del mismo. Si utiliza el coche, la rebaja de 0.20 euros del combustible. La rebaja del IVA de la luz y del gas. Si es mujer, por fin, una ley de solo sí es sí. Si es joven más becas y becas más altas, ayudas al alquiler y el bono cultural. Si es autónomo una ley que por primera vez empieza a imponer parámetros de mayor justicia en las cotizaciones y en las prestaciones. No hay una sola persona que no haya tenido por parte de este gobierno una medida que le haya beneficiado y así va a seguir”, ha detallado López.

El portavoz ha confesado sentirse “orgulloso” de la actuación del Gobierno frente a la crisis de la COVID-19 y de la generada por la guerra entre Rusia y Ucrania. “Desde el inicio de ambas crisis, el Gobierno está demostrando claramente que hay una forma mucho más justa, más equitativa y más eficaz de salir de estas crisis que la que nos impulso el Partido Popular hace 10 años. Entonces el PP utilizó el dinero público incluso endeudándose en 200.500 mil millones de euros para ayudar a las entidades financieras mientras recortaba los servicios públicos, subía los impuestos, puso en marcha una reforma laboral que abarataba los despidos y consiguió que en España hubiera 7 millones de trabajadores pobres y abandonó a millones de ciudadanos y ciudadanos a su suerte. Este Gobierno está haciendo justo lo contrario”, ha destacado.

Preguntado por las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hacia los impuestos a las energéticas y a la banca López ha respondido que es “de sentido común” que empresas que están logrando “beneficios extraordinarios en una situación de crisis” aporten parte de esos beneficios. “Para el Partido Popular los sacrificios siempre los tienen que hacer los mismos, pero fíjese si es de sentido común, estamos hablando de empresas financieras y energéticas que están obteniendo beneficios extraordinarios en una situación de crisis. Todos los ciudadanos y ciudadanas estamos obligados a hacer sacrificios. ¿Ellos no pueden aportar parte de esos beneficios extraordinarios a la cuota de solidaridad que como país les corresponde? Pues para el señor Feijóo no. Él prefiere no subir el salario mínimo, no subir las pensiones, pero que no toquen los beneficios extraordinarios a estos señores”, ha criticado.

López también se ha mostrado contrario a las palabras de la exministra, María Antonia Trujillo sobre Ceuta y Melilla, quien ha defendido que son una “afrenta territorial a la integridad territorial de Marruecos” y son “vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones” entre España y Marruecos. Tras conocer las declaraciones, el portavoz ha señalado esa será “su opinión particular”, pero “desde luego el Gobierno no está de ninguna manera de acuerdo con esas declaraciones. ”No dudamos de la españolidad de Ceuta y Melilla“, ha asegurado.

Por último, sobre la candidatura de Odon Elorza a la Alcaldía de Donostia, López ha destacado que le “parece perfecto”, ya que demuestra “la grandeza de un Partido Socialista que tiene en marcha procesos absolutamente democráticos como las primarias para que todo aquel que tenga vocación, voluntad y ganas se pueda presentar para ser nuestro candidato y para acabar siendo alcalde o alcaldesa de la ciudad de San Sebastián”, ha concluido.