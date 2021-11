El PNV acusa a EH Bildu de ser tan "descarnado" como el PP en Madrid

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha acusado a EH Bildu de mantener en el Parlamento Vasco la estrategia "destructiva, agresiva y descarnada" que el PP desarrolla en el Congreso de los Diputados. Además, no cree que el PSE-EE "se meta en aventuras con la izquierda abertzale", porque la coalición de Gobierno entre socialistas y 'jeltzales' funciona "bien" y EH Bildu todavía no ha dicho que ETA no debió existir.

Entrevistado en Onda Vasca, Iturrate ha recordado que ayer escuchó a la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, decir que la negociación de los presupuestos de Euskadi para 2022 "podría terminar como un 'Gran Hermano'". "Me costaba distinguir si la escuchaba a ella o a Pablo Casado", ha asegurado, según recoge Europa Press. En todo caso, si esto fuera así, que no lo cree, ha dicho que "EH Bildu sería, en esa casa, la formación que no colabora". "Me recuerda mucho su actitud en el Parlamento a la que el PP lleva en el Congreso", ha aseverado, para calificarla de "destructiva, agresiva y descarnada".

Tras apuntar que su "único propósito es atacar al Gobierno y obstaculizar su labor", ha censurado que esta estrategia del "no por el no" es la que ambos grupos, EH Bildu y PP+Cs, están explicitando en la negociación del proyecto de presupuestos, con propuestas que rebasan el marco competencial. "Esos dos frentes de oposición a veces parecen uno", ha afirmado. A su juicio, estas dos formaciones "han llegado a la mesa de negociación con reivindicaciones que se escapan del marco de negociación que previamente había fijado" el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. "Se aclararon los límites y ellos los han sobrepasado, lo que hace muy difícil, cuando no inviable, un acuerdo", ha afirmado.

Pese a ello, ha reiterado que la voluntad del Gobierno ha sido y será la de acordar y, "mientras siga habiendo gente en la mesa, habrá posibilidades". No obstante, ha recordado que la aprobación de las cuentas para el año que viene está garantizada, al tener el Gobierno de coalición PNV y PSE-EE mayoría absoluta, y la sociedad vasca "contará con los mejores presupuestos para salir de esta crisis y para relanzar su economía".

Relación "positiva" con el PSE-EE

Preguntado por las declaraciones del nuevo secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y su apuesta por ensanchar el espacio de la izquierdas, Iñigo Iturrate no cree que los socialistas "se metan en aventuras con la izquierda abertzale", cuando la coalición con el PNV está funcionando "bien" y es "positiva" para la gobernabilidad. "Es imposible un proyecto compartido con quien no dice que ETA nunca debió de existir", ha asegurado. Para el parlamentario 'jeltzale', la izquierda abertzale tiene una "importante ecuación" que resolver en relación con su pasado, y mientras no haga ese ejercicio de autocrítica y reconocimiento del daño causado, esas alianzas se presentan "muy complicadas".

Iturrate considera que las palabras del nuevo secretario general de los socialistas vascos obedecen más a una estrategia para "buscar su sitio en el partido, conformar la nueva ejecutiva y hacerse ver". "No creo que el agua llegue al río", ha añadido.

Respecto a los últimos movimientos de EH Bildu en relación con las víctimas de ETA, el dirigente 'jeltzale' ha lamentado que la coalición haya tenido dos oportunidades en el Parlamento para asumir sus responsabilidades y pasar de las palabras a los hechos, y las haya vuelto a "desperdiciar". "Fue incapaz de condenar a ETA y fue incapaz de posicionarse en contra de los 'ongi etorri'. Siempre sucede lo mismo. Dan un paso adelante y dos atrás. Les sigue faltando valentía, compromiso y sinceridad", ha concluido.