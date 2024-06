El PNV insiste en que está contra la extrema derecha y la extrema izquierda: “No queremos ni a Miléi ni a Maduro”

La candidata del PNV y de la coalición CEUS participa esta noche en el debate televisado principal de la campaña de las europeas en España, en TVE. Por estar en Madrid, se ha ausentado por vez primera en dos semanas del mitin central diario con el que su partido busca salvar el escaño en Bruselas y Estrasburgo. Así, las cosas la formación ha celebrado en Vitoria un acto político con regusto 'vintage'. Ha tenido el protagonismo el tándem que ha liderado el partido en los últimos doce años, Iñigo Urkullu como lehendakari y Andoni Ortuzar al frente del Euzkadi Buru Batzar, y la que fuera candidata europea en 2009, 2014 y 2019 pero ya no en 2024, Izaskun Bilbao. Todo ello con permiso de la alavesa Rakel Molina, que ha tomado la palabra también como integrante de las listas de Agirregoitia.

El mitin de la plaza de la Provincia de Vitoria es un clásico de cada último jueves de campaña, sean municipales, forales, generales, autonómicas o europeas. También suele ser el día en el que los presentes saben ya si el resultado va a ser bueno, malo o regular. Las sensaciones esta vez son de “tranquilidad” pero, a la vez, de temor a la baja participación. A la par, la concurrencia en comparación con este mismo mitin el 18 de abril ha sido mucho más baja. Han acudido consejeros en funciones del Gobierno, como Gotzone Sagardui, Olatz Garamendi o Jokin Bildarratz, o cargos institucionales como el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, o el diputado general de Álava, Ramiro González. Quien será en unos días lehendakari, Imanol Pradales, está manteniendo un perfil bajo en esta campaña y ya se ha confirmado que tampoco tomará la palabra el cierre de este viernes en Bilbao.

Urkullu, por el contrario, se ha implicado en la última semana todos los días. También tomó la palabra en el arranque, en Hondarribia. A escasas dos semanas y dos días para que deje la primera línea de la política, ha vuelto a defender el “modelo” del PNV, un trabajo “de hormiga” para ir construyendo la marca Basque Country “ladrillo a ladrillo”. El lehendakari ha puesto en valor algunas medidas de su mandato y ha señalado que Euskadi “participa en hasta 80 foros diferentes”. O que fue elegida para la salida del Tour de Francia de 2023. O como sede del Secretariado de la Coalición Local 2030 de la ONU. Y ha añadido: “Atención, porque nos acecha la demagogia, involución, exclusión, división. Nos acechan los extremismos y populismos de todo signo. La amenaza es seria. Defendamos para toda Europa el modelo vasco: realismo, responsabilidad, diálogo, acuerdo, colaboración. Modelo vasco de desarrollo humano sostenible. Defendamos la Europa política asentada en los valores fundacionales, la Europa de los pueblos”.

Con todo, el PNV está repitiendo que el riesgo en Europa no es solamente la ultraderecha, sino también la ultraizquierda, para lo que se está presentando como una “vía centrada”. “Durante toda la campaña, el tema central, casi el monotema, ha sido el peligro de la ultraderecha. Y es un peligro cierto. Pero no seamos tuertos. Hay también un peligro cierto en las posiciones de ultraizquierda. La mayor parte de los partidos de ultraizquierda comparten el antieuropeísmo de la ultraderecha, también éstos quieren frenar la Unión, quieren desnaturalizarla. Por ejemplo, en el grupo que se encuadra [EH] Bildu –a la que ahora vemos tan europea– hay partidos claramente antieuropeos, antimercado común europeo, y muchos de ellos no tienen problema en autodefinirse como euroescépticos. Por lo tanto, el peligro para Europa viene de ambos extremos. Nosotros no hacemos distingos: los ultras ultras son, sean de derechas o de izquierdas; los totalitarios y autoritarios lo son con independencia de si se sitúan a un lado o al otro. Nosotros y nosotras no queremos ni a [Javier] Miléi ni a [Nicolás] Maduro. No queremos ni a [Viktor] Orban ni a [Vladimir] Putin. Son caras de la misma moneda. Les metemos en el mismo saco”, ha manifestado Ortuzar.

Según el presidente del PNV, estos comicios son “cruciales”. Tanto como las municipales, forales, autonómicas o generales. Ha considerando que en Euskadi tiene que haber una participación más elevada que la media de España para “garantizar” mejor la salvación de un escaño que las encuestas no garantizan. El PNV encabeza la coalición CEUS en la que participan igualmente Coalición Canaria, el PI balear y los socios navarros de Geroa Bai, esto es, Socialverdes y Atarrabia Taldea.

Pero quien ha tenido el escaño del PNV durante tres lustros no tiene dudas de que salvarán el escaño. “Oihane llegará a Bruselas para continuar un camino”, se ha permitido aventurar Bilbao, que entiende la presencia del PNV en Europa como una “carrera de relevos” para las aspiración final de hacer de la “nación vasca una estrella más de la unión”. “Hablamos de un caso único en Europa. Hablamos de la roca que resiste elección tras elección. Hablamos del partido que identifican en Europa como el eje que ha vertebrado la transformación de un país, Euskadi, que se considera un modelo de éxito en Europa. El modelo EAJ-PNV. El domingo Oihane Agirregoitia. El domingo EAJ-PNV. El domingo empieza otra etapa para que Euskadi tenga su propia estrella en la bandera de Europa”, ha señalado Bilbao, que fue presidenta del Parlamento Vasco de 2005 a 2009 y desde entonces europarlamentaria. Molina, que ha sido parlamentaria vasca, ha considerado que quienes le acompañaban en el mitin son unos “referentes políticos en todo el mundo”.