El PNV lleva a orillas del Bidasoa el arranque de la campaña europea para simbolizar una “Europa sin fronteras”

Con las últimas luces del jueves, el PNV ha llevado a Hondarribia, a orillas del Bidasoa, el arranque de su campaña europea. Es el río que hace de frontera natural entre España y Francia y que divide la nación de siete territorios que reivindica este partido dentro de una “Europa sin fronteras”: “Lo que para ellos es una frontera, para nosotros es unión”. Sin el escaño asegurado en las encuestas, la candidata Oihane Agirregoitia -exedil de Bilbao y excargo de la Diputación de Bizkaia que tiene la misión de sustituir a la veterana Izaskun Bilbao- ha estado arropada por dos jóvenes de su lista, la guipuzcoana Aitana Agirre y la alavesa Rakel Molina, por el candidato en Iparralde Jean Tellechea, por el presidente del partido, Andoni Ortuzar, pero, sobre todo, por un Iñigo Urkullu que apura sus últimos días como lehendakari aunque sigue tirando del partido como hizo en las autonómicas con su sustituto, Imanol Pradales, presente en una gran fotografía junto a la de Agirregoitia.

“El 9 de junio nos jugamos mucho”, ha señalado Agirregoitia en su primer mitin, en el que ha leído un discurso con 'teleprompter'. “No podemos permitir que el pueblo vasco esté dividido”, ha dicho sobre la frontera. Sin embargo, Agirre ha admitido que toda una generación de vascos no conoce esa separación “dura” entre Irún y Hendaya -“cruzar el Bidasoa es algo natural”- y ha destacado Europa como un espacio de oportunidades, como el Erasmus. La candidata Agirregoitia ha añadido: “Queremos ejercer de 'lobby' vasco en Europa. Queremos trabajar porque las políticas y normativas europeas tengan en el centro a las personas y a la sociedad vasca. Y queremos poner pie en pared a movimientos extremistas que ponen en riesgo lo conseguido hasta ahora”.

Urkullu ha apelado a la movilización en unos comicios que suelen retraer a los votantes. “Euskadi defiende una visión y un proyecto para Europa. Tenemos una trayectoria que nos avala [...]. defendemos más Europa, con humildad y determinación queremos seguir haciendo nuestra aportación constructiva al proyecto europeo”, ha apelado el lehendakari en funciones, a quien han arropado casi todos sus consejeros.

“El reloj se pone en marcha. Quince días para mover a personas, para llegar a la gente, para hacerle ver a la gente normal que su voto es decisivo para que Europa siga avanzando. Que no se pueden quedar en casa, que hay que votar, y votar a opciones europeístas, para que [Santiago] Abascal, [Giordia] Meloni o [Marine] Le Pen no sean quienes lleven a Europa al desastre. Euskadi tiene que mandar un mensaje claro, de la mano del PNV. ¡Euskadi por una Europa unida, fuerte, abierta, solidaria, la Europa de los Pueblos, la Europa de las libertades!”, ha clamado Ortuzar, citando el riesgo del crecimiento de la ultraderecha en España, en Italia y en Francia, respectivamente.

El PNV se presenta en España dentro la coalición CEUS (Coalición por una Europa Solidaria). Agirregoitia lidera una plancha en la que está Coalición Canaria (CC) como gran apoyo y otras fuerzas minoritarias de Galicia o Baleares. Han incluido en las listas simbólicamente al exlíder del PDeCAT David Bonvehí con la esperanza de pescar entre los restos moderados de la antigua CiU, aunque no habrá campaña como tal allí y aunque ese partido se disolviera ya. En Navarra, los nacionalistas comparecen como Geroa Bai, una marca que integra a los Socialverdes de Uxue Barkos. Se da la circunstancia de que los candidatos de Álava, Bizkaia y Bizkaia no figurarán en la papeleta de Navarra y viceversa. De hecho, los navarros eran los únicos ausentes de esta apertura, ya que han hecho un acto paralelo en Pamplona.

En la circunscripción de Francia, el PNB aparece en tercera posición de la alianza verde Écologie Positive et Territoires, cuyo cabeza de lista será Yann Wehrling. Tellechea, en un parlamento realizado en euskera pero sobre todo en castellano -y no en francés-, ha reivindicado el protagonismo de Iparralde y ha apelado al lema 'Zazpiak bat'. Ortuzar ha criticado (de modo preventivo) que las “reseñas” de los “periódicos españoles” iban a llamar “francés” a Tellechea pero que es “tan vasco como toda la candidatura”. Y ha solemnizado que el PNV es “el único partido vasco” con listas en “todos los territorios de la patria”. El mitin se ha cerrado con música de Harry Styles ('As it was') y con la tradicional cuenta atrás para activar la campaña formalmente con un pulsador.

Según informa Europa Press, la candidata de Geroa Bai a las elecciones europeas, Amaia Arrizabalaga, que es el del PNV, ha afirmado que desean ser “la voz de Navarra en una Europa fuerte, social, diversa y democrática”. “Navarra es Europa, porque es foral. Navarra es Europa, aunque a quienes se autoproclaman foralistas se les haya olvidado. Para eso está Geroa Bai, para recordárselo. Vamos a seguir trabajando por la participación directa en los órganos de decisión, también en el ámbito europeo”, ha señalado Arrizabalaga, que es alto cargo del Gobierno de Navarra.

El programa: directiva de claridad

Esta formación ha hecho público ya también su programa electoral para las europeas. Tiene por lema 'Indar berria Europan', un juego de palabras con el 'claim' inicial de las autonómicas, que era precisamente 'Indar berria' en euskera, 'fuerza nueva' en castellano. La formación nacionalista incorpora un apartado sobre “Gobernanza y diversidad” en el que desarrolla una vieja aspiración, la de que Europa articule una suerte de directiva de claridad de modo que un territorio pueda ejercitar la autodeterminación de acuerdo con un procedimiento tasado.

Lo explican como un plan para “trabajar por el pleno reconocimiento político e institucional” de las naciones que apueste “por un mecanismo de solución dialogada y democrática bajo la supervisión de las instituciones europeas”. Reclama también el PNV la “oficialidad” del euskera en el Europarlamento y en todas las instituciones comunitarias y de las selecciones deportivas vascas. Incorpora también una demanda de que se revise el sistema de circunscripción única en España para las europeas, que le dificulta la búsqueda del escaño. Pide un marco que tenga en cuenta a los territorios con “tradición histórica” o que sean insulares.