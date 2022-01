El PNV rechaza una trasferencia “temporal” del IMV y reclama un acuerdo “definitivo”

El PNV no aceptará el traspaso "temporal" del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi, tal como lo ha planteado al Gobierno vasco el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y ha expresado su convencimiento de que, finalmente, la transferencia se materializará de forma "definitiva", como se acordó.

El Ejecutivo vasco anunció el pasado 30 de diciembre que había recibido las propuestas para el traspaso del IMV e infraestructuras ferroviarias por parte del Ministerio de de Política Territorial, y advirtió de que no aceptaría "mercancía averiada". En la propuesta de la transferencia del IMV que la ministra Isabel Rodríguez transmitió al Gobierno de Euskadi, a instancias del Ministerio de Seguridad Social, se contempla el traspaso íntegro del Ingreso Mínimo Vital, pero se haría de forma provisional.

Fuentes del PNV han asegurado a Europa Press que estos no son los términos que firmó con el Gobierno de Pedro Sánchez, y considera que no son "aceptables", por lo que, "en ningún caso", aceptará la transferencia de esta manera. En cualquier caso, los 'jeltzales' han recordado que se trata "solo de un documento técnico" y están "seguros" de que el traspaso "se va a materializar en los términos ya acordados, y que, por tanto, será definitivo, y no temporal".

Por su parte, el Gobierno vasco ha insistido, tal como hiciera el pasado 30 de diciembre, en que está analizando la propuesta que Rodríguez les remitió, y que será objeto de negociación entre la ministra de Política Territorial y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.