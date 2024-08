La política se va de txosnas en la Aste Nagusia: el PP recupera su espacio en Bilbao como muestra de normalidad

Kaioak está presidida por la imagen de una gaviota gigante ataviada con una gorra de capitán en la que se lee el nombre de Bilbao, que mira sonriente a los que se acercan a la barra de esta txosna a tomar una caña, un kalimotxo... o un café. Sí, en esta txosna hay café. Así lo anuncian los carteles colocados tras la barra, entre los que publicitan el precio de los bocatas o el de los vasos reutilizables. Kaioak (las gaviotas en euskera), hace honor con su nombre al símbolo de quienes son sus promotores, el Partido Popular, y más concretamente del PP de Bilbao y de Bizkaia, que con esta txosna ha vuelto a estar presente en la Aste Nagusia bilbaína dando una imagen de normalidad política que ha costado ni más ni menos que 26 años recuperar.

Como la antigua txosna, la que sólo sobrevivió dos años en las fiestas de Bilbao -1997 y 1998- Kaioak también tiene futbolín. Este jueves ha jugado una partida en él la número dos del PP, Cuca Gamarra, de visita en Bilbao, y ha hecho equipo con el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, que, por cierto, es el que ha marcado el tanto de la victoria. También estaban dándole a las manillas, Esther Martínez, portavoz del PP de Bilbao, o la portavoz en Juntas Generales, Raquel González.

Los populares vascos han recuperado este espacio festivo dentro de su estrategia de estrechar el contacto con la gente y en línea con su decisión de tener de nuevo sedes a pie de calle. Algo que pueden tener ahora gracias a que la situación política ha cambiado y ETA ha desaparcido como banda terrrorista. Hasta hace no mucho la sede del PP estaba absolutamente blindada y en un quinto piso a la que sólo se accedía tras pasar dos controles de seguridad. La antigua txosna, en una época en la que los cargos del PP era objetivo directo de ETA -su primer año fue el verano en el que la banda terrorista asesinó a Miguel Ángel Blanco- convivió con medidas de seguridad que no contribuían a acercarse a ella ni a los más militantes. Ahora con Kaioak el PP se iguala a otros partidos que tienen ya presencia en la Aste Nagusia de Bilbao a través de txosnas con las que están vinculadas: el PNV, con Gogorregi, la txosna que monta EGI, las juventudes del PNV, y el PSE-EE , con Federiko Ezkerra, además de las muchas que se instalan en el recinto festivo cercanas al entorno de la izquierda abertale.

“Es muy importante tener la oportunidad para estar en la calle, pisar suelo, y poder escuchar a la gente y hablar con todos los que se acerquen por aquí” ha dicho Javier de Andrés. “Las fiestas son de todos”, ha señalado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha puntalizado que las fiestas “deben de ser un espacio de encuentro, un espacio de convivencia y un espacio en el que las reivindicaciones políticas no busquen el seguir apoyando, por ejemplo, a presos condenados por terrorismo” ha dicho, criticando el apoyo a los presos que se ven en muchas txosnas del Arenal. Aunque ha reconocido que “esas actitudes son minoritarias”, ha insistido en que las fiestas de Bilbao deben ser “las fiestas de todos” y que por tanto, no se deben “utilizar políticamente, además, para causas que evidentemente no deben tener respaldo social”.

La imagen que estos días puede verse de cargos del PP tomando algo -o sirviendo- en la barra de su txosna, es habitual con los cargos del PNV y muchos de ellos hacen turno de barra cada Aste Nagusia en la toxna que preside en letras grandes el que se ha convertido en el lema de Gogorregi estos últimos años: 'I am basque'.

Este pasado martes pusieron copas tras las barra algunas de las mujeres con más peso institucional dentro del partido: Itxaso Atutxa, presidenta del BBB, Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia, y Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales, junto a Mireia Zárate, secretaria del EBB. Toda una tradición a la que se suele sumar también el alcalde de Bilbao Juan María Aburto, o el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que todavía no ha disfrutado de la Aste Nagusia porque ha viajado a California a la convención Demócrata en apoyo de Kamala Harris.

Curiosamente, ninguna de estas tres txosnas, relacionadas directamente con partidos, están ubicadas en el recinto tradicional de fiestas del Arenal -la del PP es la más lejana al mismo- y tampoco lucen lemas revindicativos, más allá de la reafirmación de condición “vasca” de Gogorregi. Pero la reivindicación es constante una vez se entra las txosnas que se ubican en el recinto del Arenal, localización tradicional de las agrupadas en torno a Bilboko Konpartsak en las que se mezclan los apoyos a Palestina o a los presos de ETA, con diversas reivindicaciones sociales o alusiones directas a políticos como al alcalde de Bilbao.

También abundan los lemas más allá la política que están marcando la agenda de muchos colectivos sociales. Por ejemplo, es el caso de la reivindicación de que Sader y Profersa salgan del entorno urbano de Bilbao, dos empresas que están causando mucho malestar entre los vecinos del barrio bilbaino de Zorroza y que no se acaba de aclarar cuándo se trasladarán.

Otras dedican sus lemas a otro tema muy controvertido en Bizkaia, el nuevo Guggenheim de Urdaibai, contra el que están posicionadas diversas asociaciones vecinales y que cuenta con el apoyo directo del PNV de Bizkaia.