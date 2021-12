Segundo día seguido con más de 1.200 positivos en Euskadi, que tiene 287 ingresados por COVID-19

Euskadi ha registrado más de 1.200 positivos de COVID-19 por segunda jornada consecutiva, más que países enteros como México, Argentina o Rumanía. Son los peores momentos desde el 30 de julio. Según el informe del Ministerio de Sanidad publicado este miércoles, que habitualmente suele ofrece niveles algo más bajos que los del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la tasa de incidencia acumulada es de 521,23 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, aunque se dispara a casi 1.200 entre los menores de 12 años. La presión hospitalaria va en aumento, con 287 ingresados en total, 51 de ellos críticos en la UCI. Según ha anunciado ya el Gobierno de Iñigo Urkullu, está a punto de volver a ser reactivada la emergencia sanitaria para poder tener herramientas con las que aplicar nuevas restricciones, aunque antes se implantará el pasaporte COVID en el ocio en cuanto se conozca el detalle de la sentencia favorable del Tribunal Supremo.

A nivel comparativo, Euskadi es la segunda comunidad con las tasas de transmisión más altas, únicamente superado por Navarra, aunque los datos de Gipuzkoa son claramente los más elevados. La incidencia media española es de menos de la mitad, 217 puntos. En el caso de los menores, la diferencia es todavía mayor, que el dato español es de 354. A nivel asistencial, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa tienen también los porcentajes más elevados de ingresados en relación a la población y valores que superan claramente la ocupación media, tanto en planta como en UCI. En cuanto al número de pruebas diagnósticas, Navarra y Catalunya (y Ceuta) hacen más, aunque ya son varias semanas con datos en Euskadi por encima de la media. La tasa de positividad supera el 10%, el doble de lo considerado como nivel de riesgo por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otro lado, el Departamento de Educación ha informado de que en Euskadi hay brotes de COVID-19 en 96 colegios, por 85 de la jornada anterior, aunque las aulas afectadas bajan ligeramente a 189. Son el 1,08% del total de la red no universitaria, compuesta por 17.470 grupos. En este sentido, se ha modificado el protocolo de actuación ante focos de contagios para acelerar la realización de pruebas. No hay que esperar ya a que llamen los rastreadores sino que serán los centros los que comuniquen los casos a las familias. Eso sí, en un comunicado Salud y Osakidetza han indicado que "nadie debe acudir" a su centro de salud pidiendo pruebas sin antes haber recibido "la instrucción parte de su centro educativo". "Solicitamos la colaboración de la ciudadanía para que sigan las indicaciones con el fin de no tensionar los centros de salud ni la red de rastreo de Osakidetza con este asunto", han explicado ambos departamento. El cambio incluye la toma de muestras no en las narinas sino con un esputo.