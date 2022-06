Los socialistas vascos animan al PP de Iturgaiz a que se sume a pactos de país con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU

La política vasca ha cambiado de raíz entre 2009 y 2022. El propio líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, recordó este sábado como el PSE-EE y el PP lograron entonces un pacto que supuso el final de la etapa de Juan José Ibarretxe y del PNV y la llegada a Ajuria Enea de Patxi López. Portugalete o Basauri habían ensayado coaliciones similares. Alternativa el uno al otro en España, ambos quedaron unidos en Euskadi por la amenaza de ETA. En 2022, el PSE-EE es socio del PNV y ahora los 'populares' vascos han perdido influencia y están enrocados en un argumentario de crítica a los socialistas por pactar también con EH Bildu. Éste es el contexto de una reunión entre Andueza -que se ha sentado con todos los partidos y sindicatos tras acceder al cargo- y el presidente 'popular', Carlos Iturgaiz, una cita que ha llegado con meses de retraso precisamente después de un encontronazo en un municipio de Álava, Iruña de Oca, en el que mantenían un acuerdo.

Urkullu ironiza que el soberanismo de EH Bildu es ahora "ir a Madrid a pactar con el PSOE"

Saber más

Andueza ha animado al PP a que se sume a “acuerdos de país” con el Gobierno de PNV y PSE-EE e incluso con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. “Se dan las circunstancias para que el Partido Popular, al igual que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, se sume a la labor del Gobierno para que esas leyes que son fundamentales para el desarrollo del país cuenten, no sólo con el trabajo, sino también con el apoyo y respaldo del PP. A eso les hemos conminado y esperemos que en los próximos meses eso sea así”, ha explicado el líder socialista a los medios de comunicación.

👉 El Lehendakari Urkullu y el PNV deben desistir definitivamente de colocar a la sociedad vasca en el precipicio al que nos llevaría un Estatuto soberanista



🎥 Así se lo ha trasladado @carlositurgaiz a @enekoandueza @socialistavasco pic.twitter.com/YJYhpdDUad — PP Vasco (@PPVasco) 6 de junio de 2022

Y ha añadido: “Nosotros estamos dispuestos a lograr acuerdos amplios. El PSE-EE no tiene ningún problema a que dentro de un acuerdo estén EH Bildu y el PP conjuntamente. Ésa es la mejor manera de construir convivencia y futuro porque indica que estamos construyendo un país para todos, independientemente de nuestras ideas y nuestros intereses particulares”. “Los tiempos han cambiado”, ha diagnosticado Andueza, quien ha destacado que “hace más de diez años que ETA dejó las armas”. “Eso abrió un nuevo tiempo que, con el transcurso de los acontecimientos y sobre todo del tiempo, nos ha permitido lograr un clima de convivencia mucho mejor”, ha explicado.

Iturgaiz, en cambio, ha señalado que los “esfuerzos” del PSE-EE deberían ir encaminados a evitar que el PNV en general y el lehendakari en particular retomen el discurso soberanista, que llevaría al país “al precipicio”. Y ha enfatizado que “la verdadera geometría variable” debe practicarse únicamente “entre los demócratas”, esto es, excluyendo a EH Bildu. El PP está abierto a acuerdos pero eso no es compatible, como en el pacto educativo, con mirar a la vez a la izquierda abertzale. Iturgaiz, de hecho, aprecia cierta “obsesión por pactar, normalizar, blanquear” a EH Bildu, el “partido que dirigen los jefes de ETA”. “Yo quiero un Partido Socialista que no haga cosas raras”, ha zanjado el líder del PP, que ha puesto su sede en Bilbao a disposición para un encuentro en el que también han estado los socialistas Miguel Ángel Morales y Begoña Gil y los 'populares' Laura Garrido y Borja Corominas.