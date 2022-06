El PSE-EE asegura que sus tres consejeros marcan la “diferencia” y que condicionan “el 90%” del programa de Urkullu

El PSE-EE ha reivindicado con vehemencia este sábado, mediada la legislatura vasca, su papel dentro del Gobierno de coalición con el PNV de Iñigo Urkullu en un acto político en el que Eneko Andueza ha recuperado un formato que ya empleaba Patxi López cuando era lehendakari, el de reunir a todos los cargos institucionales para hacer balance y un ejercicio motivador. El secretario general desde finales de 2021 ha asegurado que los tres consejeros socialistas, Idoia Mendia, Javier Hurtado e Iñaki Arriola, son los que marcan la “diferencia” en el gabinete -“sin ninguna duda, sois los mejores”- pero ha insistido en que el PSE-EE aporta una “visión global” del Gobierno. “Vamos mucho más allá de la responsabilidades gestionadas en nuestras carteras”, ha asegurado Andueza citando hitos en Salud, Justicia, el pacto educativo o incluso atribuyéndose el diseño del nuevo modelo de Prisiones, todas ellas competencias del PNV. Mendia, en su condición de vicelehendakari, ha ido más allá y ha asegurado que “el 90%” del programa del Gobierno conjunto “responde” al del PSE-EE: “Es el programa de Gobierno con mayor impronta socialista. No somos elementos que estamos en el Gobierno. Somos el Gobierno vasco”.

Sin embargo, en el único momento del discurso de Andueza en que ha criticado abiertamente al PNV ha sido por no apoyar una medida no del Gobierno vasco sino del de España y gestionada por una cartera no del PSOE sino de Unidas Podemos. Ha denunciado que los nacionalistas -y EH Bildu y los sindicatos nacionalistas- no apoyaran la reforma laboral. “¿Qué puede decir ahora el PNV y EH Bildu ante estos datos [de bajada del paro y crecimiento del empleo indefinido]? ¿Pueden decir que su voto volvería a ser el mismo?”, se ha preguntado retóricamente Andueza, que se ha apoyado en un 'powerpoint' para hacer su discurso en el que en un momento se le ha visto en Ajuria Enea con Urkullu.

Tras una primera legislatura de coalición con un papel mucho más discreto y consejeros de menor perfil -y que acabó con el derrumbe del vertedero de Zaldibar con Arriola como responsable de Medio Ambiente-, tras las elecciones de 2020 y con Ekain Rico como negociador arañaron nuevas carteras que hicieron que el presupuesto gestionado pasase de apenas el 4% a alrededor del 15%. Además, la entonces secretaria general, Mendia, dio el salto al Gobierno con el rango de vicelehendakari (segunda). El PSE-EE asume Trabajo y Empleo con Mendia -de quien depende Lanbide, el diálogo social o la reforma de la RGI-, Planificación Territorial, Vivienda y Transportes con Arriola -con competencias también en materia de alta velocidad ferroviaria- y Turismo, Comercio y Consumo con Javier Hurtado -de quien Andueza ha destacado sus ayudas a sectores como la hostelería afectados por la pandemia y que participó activamente en la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el Labi-. Este modelo se ajustó con la llegada de Andueza al frente del partido, que ha generado una bicefalia similar a la del propio PNV con Andoni Ortuzar al frente del partido.

Precisamente Andueza ha marcado en este tiempo una impronta propia y ha enervado al PNV en varios momentos con declaraciones cuestionando a sus socios al igual que antes era común -y ahora lo es- que cargos nacionalistas criticaran al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana esas tensiones han venido motivadas por el discurso de Urkullu en Córcega recuperando la necesidad de superar el Estatuto vasco en clave de “redistribución de la soberanía” y reconocimiento nacional vasco. Tras varios días de cruces de mensajes y mensajes en redes sociales -que en ningún momento han puesto en riesgo la estabilidad del Gobierno, según comparten ambas partes-, Andueza ha pasado de puntillas sobre este asunto este sábado. En todo caso, las diferentes visiones sobre el autogobierno vasco son una de las “discrepancias pactadas” de la coalición más allá de que PNV y PSE-EE comparten la voluntad de completar las transferencias pendientes desde 1979 dentro de un apartado del programa titulado “más y mejor autogobierno”.

Deliberadamente o por error, no ha quedado claro, Andueza ha asegurado que el PSE-EE quiere un futuro “más mejor” para Euskadi. Y ha apostillado: “Para eso queremos los socialistas el autogobierno. Sólo hay una manera de entenderlo, poniéndolo al servicio del bienestar”. Ha sido el único fragmento de su intervención en el que ha recalcado en euskera el mismo mensaje. Su equipo de comunicación ha destacado también esta idea en el material distribuido. “Defender el autogobierno es, sobre todo, apostar por el Concierto y el Estatuto, sacar rendimiento a los 96 euros que administramos de cada 100 recaudados”. En todo caso, ha lanzado como proyecto de futuro el impulso de lo que ha venido en llamar “Gizakidetza”, que sería un sistema de cuidados y de atención sociosanitaria.

Mendia, por su parte, ha defendido también la capacidad del Ejecutivo de pactar con otros partidos de la oposición aun a pesar de la mayoría absoluta que lo haría innecesario. Y ha añadido en un discurso íntegramente en castellano: “Estamos presentes en todos los niveles institucionales, Gobiernos municipales, diputaciones, Gobierno vasco, Gobierno de España y Comisión Europea”. Aunque no han tomado la palabra, Hurtado y Arriola han subido también al escenario con Mendia y Andueza. “Somos un equipo”, ha clamado el líder del PSE-EE, que ha pedido a sus altos cargos que no caigan en la autocomplacencia.