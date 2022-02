El PP rompe con el PSE-EE en un municipio de Álava por pactar los presupuestos “con los jefes de ETA”

El acuerdo presupuestario que el PSE-EE ha alcanzado con EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruña de Oca, un municipio alavés de alrededor de 3.500 habitantes, ha conducido al PP a romper el acuerdo de gobierno que mantenían "desde 2005" con los socialistas. Desde el PSE-EE, sin embargo, se incide en que dicho acuerdo no existía. En cualquier caso, el PP, que ha mostrado su rechazo y ha acusado a los socialistas de "dinamitar" el cogobierno, ha elevado su disconformidad a otros ámbitos y, entre otras decisiones, ha optado por suspender de momento la reunión que tenía programada su presidente, Carlos Iturgaiz, con el nuevo secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que está de ronda con todos los partidos tras suceder en el cargo a Idoia Mendia.

"El PSOE ha dinamitado el cogobierno que desde 2005 mantenía con el PP en el Ayuntamiento alavés de Iruña de Oca, al llegar a un acuerdo presupuestario con Bildu, cuando su apoyo no era necesario", han señalado los 'populares' en un mensaje difundido por Twitter. "Los socialistas eligen nuevo socio, mejor con los jefes de ETA que con el PP", han zanjado. Si bien el PSE-EE se había apoyado en el PP para sacar adelante varias iniciativas en los últimos años, desde el partido se niega, sin embargo, que existiera acuerdo de gobierno alguno y se incide en que la segunda teniente de alcalde, del PP, no tenía funciones delegadas y en que otros partidos también formaban parte de la junta de gobierno local. "No hay un papel" de acuerdo con el PP, matizan, y señalan que se trata de algo heredado de la pasada de legislatura y que el propio alcalde, Miguel Ángel Montes, se había mostrado ya predispuesto a ponerle fin reorganizando el sistema con una junta de portavoces que supliera a la de gobierno conjunta. Desde las elecciones municipales de 2019, el PSE-EE tiene cuatro concejales en el Ayuntamiento, por 3 del PNV, 2 de EH Bildu, 1 del PP y 1 de Elkarrekin Podemos (entonces integrado por Podemos, Izquierda Unida y Equo).

El acuerdo presupuestario, según ha difundido EH Bildu en un comunicado, consiste en un total de veinte propuestas, por un valor que alcanza los 466.000 euros. De acuerdo con lo expuesto por la coalición abertzale, 170.000 de esos euros irán destinados a "la consecución de un municipio verde y sostenible"; 105.000, a obras; 88.000, a deporte y cultura; 71.000, a "impulsar el empleo en el municipio gracias a la creación de una plaza de operario de mantenimiento, así como a la creación de diferentes bolsas de trabajo"; 20.000, a comercio y turismo, y 12.000, a fomentar el uso del euskera. "Garantizar una mejor calidad de vida para sus vecinos y vecinas ha sido siempre el objetivo. Este año, se dan las circunstancias para alcanzar un acuerdo con el PSE en materia presupuestaria y EH Bildu Iruña Oka no ha mirado para otro lado", ha subrayado Davide di Paola, portavoz de la coalición abertzale en el Ayuntamiento alavés.

Los acuerdos entre PSE-EE y EH Bildu no son ya infrecuentes. Además de en Navarra y en el Congreso, este 2022 han pactado —también con el PNV— las cuentas vascas. Y en municipios como Eibar o Irún, liderados por los socialistas, ha habido entendimiento en algunos momentos. Al revés, en Durango la alcaldesa abertzale ha recibido el 'sí' de los ediles socialistas.

Suspendida la reunión entre Iturgaiz y Andueza

Como respuesta a este movimiento, y además de romper cualquier clase de acuerdo con el PSE-EE en el municipio, el PP ha optado por suspender la reunión que su presidente, Carlos Iturgaiz, tenía programada con Eneko Andueza, que ha sucedido a Idoia Mendia como secretario general del PSE-EE. El encuentro se iba a enmarcar en la ronda de contactos que ha emprendido Andueza, que en las últimas semanas ya se ha encontrado con otros líderes, como Andoni Ortuzar, del PNV, y Arnaldo Otegi, de EH Bildu. Iturgaiz alega que el acuerdo con EH Bildu en Iruña de Oca es una "deslealtad".

Se da la circunstancia de que en 2019, poco después de las elecciones, en otro municipio alavés, el PP desautorizó a un candidato que ofreció a EH Bildu gobernar en coalición. Daniel García, el joven candidato de los populares, de tan solo 22 años, había conseguido entonces llevar a su partido al triunfo en un pueblo, Labastida, hasta entonces gobernado por el PNV. La oferta que trasladó a EH Bildu, además, también se la iba a hacer llegar al PNV, con la máxima de que no podía haber líneas rojas. La dirección provincial del PP no tardó entonces en desautorizar al candidato de Labastida y negó "cualquier posibilidad de acuerdo, diálogo y negociación con Bildu".