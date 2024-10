Sumar levanta el 'cordón sanitario' a Vox en el Parlamento Vasco y entra a confrontar: “Ustedes son fascistas”

Desde que en 2020 Vox accedió al Parlamento con un escaño -reeditado en 2024 con más votos- todas las fuerzas salvo el PP han mantenido algún tipo de 'cordón sanitario' hacia la ultraderecha consistente en no dar la réplica a las iniciativas que presenta para minimizar su eco. Excepcionalmente, el PSE-EE sí ha tomado la palabra en algunos debates concretos para confrontar los argumentos de Amaia Martínez Grisaleña, la única representante del partido de Santiago Abascal. Pero este jueves Sumar también ha decidido hacerlo excepcionalmente. Y con mucha dureza. “A usted no le preocupan los datos. No nos quiera engañar. Usted utiliza esto para plantar la semilla de la xenofobia y el fascismo, con el que, además, ganar réditos políticos. Hace unos días se lo dijo a un compañero suyo −igual de fascista que usted, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith− el director general de la Policía Nacional, que no creo que sea precisamente amigo de la coalición Sumar”, ha clamado el único parlamentario de la formación, Jon Hernández, que procede de IU y es también el secretario general del PCE-EPK.

Buscaba Vox que los datos de criminalidad de la Ertzaintza incluyan “variables informativas” como la nacionalidad de origen de los delincuentes. “El pacto de silencio sellado entre los poderes públicos y los medios de comunicación para ocultar la realidad delictiva de las personas extranjeras es clamoroso. Su objetivo forma parte de una estrategia conjunta que se basa en el buenismo político y mediático que esconde una motivación exclusivamente electoral. Pretenden que nos comportemos como simples ovejas, incapaces de cuestionarnos la realidad y sin herramienta alguna que pueda amparar el más mínimo espíritu crítico. Se busca anular cualquier capacidad de pensamiento propio y eliminar toda masa crítica”, ha teorizado Martínez Grisaleña, que en estos cuatro años y particularmente en el arranque de esta nueva legislatura está insistiendo machaconamente en asociar migración e inseguridad.

En el diario de sesiones de este jueves ha dejado ideas como: “Lamentablemente, por ejemplo, todos conocemos la manada de Pamplona. Se publicaron sus nombres, sus profesiones, se pudieron ver el lugar donde residían, sus entradas y salidas de los juzgados, e incluso sus antecedentes penales, a pesar de ser una información sometida a especial protección. Hubo multitud de manifestaciones, presiones a los tribunales e insultos a quienes pedían respeto al Estado de derecho. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, del caso Arandina. Por el contrario, podría asegurar que la inmensa mayoría de los vascos ni tan siquiera han oído hablar de la manada de Rubí, de la de Puerto Rico o de la Callosa”. Su conclusión, manifestada con viveza, es que “el extranjero goza de una total protección, tanto política como mediática”.

“Sí, voy a intervenir. Porque la señora Martínez [Grisaleña] y Vox vuelven a traer a este Parlamento una iniciativa con la que pretenden criminalizar a los migrantes y, de manera particular, de nuevo, a los menores de edad, en esa estrategia que desarrollan en el conjunto del Estado de persecución, de criminalización, de utilizar la seguridad para generar odio. Sí, odio con el que justificar las barbaridades que ustedes están defendiendo”, ha señalado Hernández, comparando las propuestas de Vox con las de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. “Ustedes son fascistas y nosotros somos antifascistas”, ha zanjado. “El señor Hernández, que nunca suele salir, me ha sorprendido. Pero luego he comprendido rápidamente la intencionalidad. Usted ha salido aquí simplemente a insultar. Nada más. Los fascistas serán los que se llamarán antifascistas. ¿Lo pilla usted? Usted, que defiende el régimen venezolano, el régimen cubano”, ha atacado Martínez Grisaleña en la réplica.

“El cordón sanitario sigue vigente. Sólo hemos respondido puntualmente a algo que consideramos moralmente inadmisible. No es habitual contestarles ni darles visibilidad. Hoy hemos decidido intervenir para contrarrestar el relato de odio y criminalización de Vox hacia las personas migrantes, basado en datos falsos, y veíamos necesario señalar sus mentiras debido a la gravedad de su discurso”, han explicado fuentes de Sumar tras el debate. Se da la circunstancia de que Vox y Sumar cohabitan en el grupo mixto de la Cámara después de que la división con Podemos hiciera que los morados se quedaran sin representación y que la confluencia de Sumar con IU y Equo se quedara en un único escaño y para un representante de IU, no para la candidata, Alba García Martín. La iniciativa de Vox, por abrumadora mayoría, ha decaído.