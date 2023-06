El transporte público en Euskadi seguirá con descuentos del 50% todo 2023... pero con un parón en el metro de Bilbao

El transporte público no dependiente del Estado en Euskadi (autobuses, ferrocarriles, tranvías o metros) continuará al 50% de su precio ordinario hasta finales de 2023. Estas tarifas reducidas contra la inflación se activaron en septiembre de 2022, se prorrogaron por seis meses en el inicio del año y ahora se han habilitado ya las partidas económicas para mantener esa financiación durante lo que queda de ejercicio. Las diferentes instituciones titulares de los operadores ya han ido anunciado la segunda prórroga de esta medida y no debería haber un salto el 1 de julio, una jornada en la que además se está invitando a la población a no tocar el coche por la celebración del Tour de Francia. Pero lo habrá al menos en el metro de Bilbao, que es justamente de donde sale la prueba ciclista. La ciudad también acoge esos días el BBK Live.

En la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, ha explicado este martes una escueta nota del área de Transportes en la que se confirma la “ampliación del crédito global por valor de 6 millones de euros con cargo a remanentes de tesorería para extender al segundo semestre de 2023 las ayudas a los operadores públicos del transporte de personas viajeras de Euskadi que prorroguen durante toda la segunda mitad del año las bonificaciones del 50% a los viajes de la ciudadanía”. Según se ha añadido, “esta nueva cuantía se suma a los 12 millones de euros que el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes está destinando a ayudar a los operadores del transporte público a afrontar el coste de la reducción de ingresos a consecuencia de las bonificaciones en un 10%”.

El modelo aplicado hasta ahora era que el Estado gestionaba sus propias políticas de descuentos en sus redes (fundamentalmente Renfe) y que, en el caso de los operadores no estatales, costeaba el 60% de la financiación o, lo que es lo mismo, el 30% del descuento del billete. En cuanto al otro 40% -20% del descuento- ha corrido a cargo de las instituciones locales. El Gobierno vasco ha estado asumiendo la mitad -10% de descuento- del desembolso para los servicios forales y municipales. No se prevén cambios en este modelo.

Sin embargo, se ha registrado una incidencia de relevancia en el metro de Bilbao. Como mínimo durante las dos primeras semanas de julio, los precios regresarán a su nivel original. El motivo es un formalismo. El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), gestor del suburbano, no reunirá a su consejo general hasta el 12 de julio para aprobar definitivamente la medida. La normativa interna obliga a dar 30 días de exposición pública ante los cambios tarifarios, que fueron presentados el 30 de mayo. Bizkaibus y Bilbobus tendrán los descuentos ininterrumpidamente, según informa Europa Press.

Sin polémica política

Se da la circunstancia de que esta segunda prórroga ha sido pacífica. En diciembre, sin embargo, los dos socios en el Gobierno vasco, en las diputaciones y en las capitales, PNV y PSE-EE, se enfrentaron por este asunto, con un papel relevante también para la coalición de Podemos e IU, socia de los socialistas en el Ejecutivo central. Los nacionalistas sostenían que si era un plan de Pedro Sánchez debería asumir su financiación, mientras que los socialistas -que gestionan el área de Transportes en muchos organismos y desde luego en el Gobierno vasco- apostaban por seguir adelante con el plan sí o sí con recursos propios si fuera necesario. Tal fue la pugna que fue una enmienda de la oposición, de Elkarrekin Podemos-IU, la que posibilitó que se habilitara la partida inicial para pagar las bonificaciones.

Ahora no se han producido tiranteces. O al menos no han salido a la luz en público. El Gobierno central, también este martes, ha incluido en su decreto ómnibus de medidas económicas el mantenimiento de las ayudas para el transporte público. Según el área de Transportes vasca, las reducciones, además de para “apoyar a la ciudadanía”, sirven para “fomentar la movilidad sostenible a través de la utilización del transporte público” y la reducción del uso del vehículo privado.