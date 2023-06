La movilización en la Ertzaintza lleva a la puerta de la Presidencia vasca la petición de subida salarial y recibe otro 'no'

Los sindicatos con representación legal en la Ertzaintza (Erne, Esan, Euspel y Sipe) y el movimiento “asindical” denominado 'Ertzainas en lucha' han logrado este martes en Vitoria, a pocos días del inicio del Tour de Francia, exhibir la mayor capacidad de movilización hasta ahora en la capital. Esta vez sí se ha podido superar el millar de asistentes a una manifestación que ha empezado en el Parlamento Vasco y que ha terminado en el exterior de la Presidencia vasca. Bajo la amenaza de que sin acuerdo el dispositivo de la carrera ciclista está en riesgo -aunque en ningún momento se ha concretado cómo se sustanciaría esa protesta ya que no existe el derecho a la huelga-, los convocantes insisten en reclamar subidas salariales lineales. En el interior de Lehendakaritza, el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha confiado en que la seguridad del Tour funcione como está previsto y, aunque afirma que hay voluntad “permanente” de negociar un nuevo convenio para la Policía vasca, ha insistido también en que la puerta a una subida salarial está totalmente cerrada.

'Ertzainas en lucha' se gestó al calor de una petición de subidas de 1.100 euros mensuales. Ahora, la propuesta de los sindicatos ante el Gobierno es de equiparación con la Policía local vasca mejor pagada. Si la referencia es de la Muskiz, en Bizkaia, serían unos 300 euros, aunque un acuerdo tácito para no dar ninguna cifra públicamente. Esto fue objeto de debate el pasado viernes en una reunión de la mesa 125, que es como se llama el foro de negociación entre Administración y representantes legales de los trabajadores, y el Ejecutivo se quedó en sus 37 propuestas de mejora de complementos y otros conceptos diferentes al salario base. Ahora, Zupiria ha respondido tras la manifestaciones que no hay cambios de postura. “Las retribuciones de los funcionarios de todo el Estado español están establecidas por ley desde hace 12 años”, ha remarcado, insistiendo en la tesis de que solamente se modifican en los presupuestos generales del Estado. Y ha añadido: “Desde el punto de vista de la legalidad vigente, el Gobierno no tiene margen para romper ese marco”. Con todo, ha afirmado que en la última década “se ha producido una mejora salarial del 18%” para todos los empleados públicos, también por lo tanto para los ertzainas. Organizaciones como Erne, en cambio, defienden que es posible una mejora cambiando las categorías profesionales de los agentes.

Autobuses de fuera de Vitoria y agentes de la propia ciudad -algunos incluso en sus vacaciones- se han reunido este martes en el Parlamento. Ha habido dos pancartas. En la primera estaban los líderes sindicales y un hombre con una camiseta en la que se leía “Clandestino 3” de color amarillo y que ejercía como cabeza visible del movimiento 'Ertzainas en lucha'. Tras una segunda pancarta marchaba el resto de la masa. Varios manifestantes han encendido bengalas. El anterior líder de Erne, Roberto Seijo, era uno de quienes estaba en esa zona. Otros funcionarios han llevado a sus hijos. Han hecho sonar tambores, bocinas y silbatos.

Escoltada por dos Land Cruiser de la propia Ertzaintza, la manifestación ha salido del Parlamento en dirección hacia la catedral de María Inmaculada, donde luce un maillot promocional del Tour de Francia. La Cámara estaba rodeada por antidisturbios de la Brigada Móvil. Eran al menos tres furgonetas de las nuevas recién adquiridas después de décadas sin renovación de esa flota. El operativo ha vuelto a estar dirigido sobre el terreno por un intendente con galones dorados. La ruta se ha completado en Lehendakaritza. Como es ya tradicional, se ha tenido que detener un tiempo el servicio de tranvía.

“Esto no va a parar”, ha escrito 'Ertzainas en lucha' en sus redes sociales. Antes, este colectivo de nueva creación había difundido unos montajes con un gran escudo de la Ertzaintza destruyendo el Parlamento Vasco, la sede de la soberanía popular. “No tenéis ni idea de la que se os viene encima”, se podía leer en ese mensaje.

Desde la parte sindical, Erne, el sindicato mayoritario, ha lamentado que no haya disposición del Departamento de Seguridad a negociar. Su líder, Sergio Gómez de Segura, ha ironizado que él no tiene ni siquiera los teléfonos del vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, o de la viceconsejera responsable del área económica. Preguntado por ello, el Ejecutivo ha insistido en que hay “contacto permanente” con la parte social y ha asegurado que quienes se levantaron de la negociación fueron los sindicatos. “Bastaría con que se vuelvan a sentar”, ha afirmado Zupiria. Entretanto, el jefe de Ertzaintza, Josu Bujanda, se está multiplicando y está ofreciendo entrevistas en numerosos medios de comunicación para destacar el trabajo de preparación del Tour de Francia.

Zupiria, por su parte, ha querido dejar claro que “va a ser un evento espectacular”, unos días llenos de “color y de interés”. “No concebimos que un trabajador y un profesional del servicio público no cumpla con las funciones que tiene encomendadas”, ha insistido ante la eventualidad de que haya movilizaciones que condicionen el desarrollo del Tour de Francia. Los sindicatos policiales solamente han confirmado que preparan otra protesta para este jueves en Bilbao coincidiendo con la presentación de los equipos en la zona del Guggenheim.