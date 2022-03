UAGA ratifica en la dirección a las dos mujeres nombradas de forma “irregular” para no perder las ayudas

La dirección del sindicato agrario de Álava, UAGA, ha incluido a las dos mujeres que había nombrado de forma unilateral, sin pasar por las elecciones, pese a que en la asamblea del pasado 19 de marzo no llegó a votarse el cambio de estatutos para poder llevar a cabo estos nombramientos. Las desavenencias entre los sectores que están enfrentados en el seno del sindicato obligaron a suspender la reunión sin llegar a las votaciones de ese punto. Pese a ello, estas dos mujeres figuran ya como parte del comité ejecutivo del sindicato, según puede verse en su página web, lo que desde el sector crítico considera un nombramiento “irregular” por estar planteado al margen de los que marcan los estatutos, que obligan a pasar por las elecciones.

Los críticos con la dirección denuncian que el presidente, Javier Torre, y el resto del comité de dirección, “falsearon” la solicitud de una subvención al Gobierno vasco, que obtuvieron sin tener presencia de mujeres en la dirección como marca la legislación. En concreto, explican que el sindicato accedió a una subvención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 80.000 euros, pese a que en el momento de la tramitación no contaba con ninguna mujer en los órganos directivos. El Estatuto de la Mujeres Agricultoras, vigente desde 2015, establece un periodo de cuatro años para que todas las organizaciones sindicales y cooperativas tengan representación femenina en los consejos o no podrán acceder a las subvenciones del Gobierno vasco. UAGA debería haber contado con al menos dos mujeres en la dirección de sindicato compuesta por cinco integrantes. Sin embargo, no contaba con ninguna en el momento de tramitar la ayuda en septiembre de 2021. Posteriormente, y para no perder la ayuda, nombraron a dos mujeres sin pasar por elecciones ni la asamblea, lo que los denunciantes consideran que son nombramientos “irregulares”. En la asamblea del pasado día 19 se iba a votar un cambio de estatutos que permitiera hacer oficial estos nombramientos, pero no se llegó a votar este punto, pese a lo que la dirección los ha dado por ratificados.

Los críticos han presentado un escrito en el juzgado denunciado las irregularidades y exigiendo por vía judicial toda la documentación que se ha entregado al Gobierno vasco para poder conseguir la subvención, y que según aseguran, desde la dirección se niegan a remitirles. Este miércoles, el abogado que les representa confirmaba que no han recibido contestación desde el juzgado a la petición. Desde la dirección del sindicato se asegura que se ha informado de todos los trámites a todos los miembros del sindicato y que se ha contado con el visto bueno del Gobierno vasco. Desde el Ejecutivo aseguran que todo la documentación que se les presentó para pedir la subvención cumplía los requisitos.

En el Parlamento Vasco también se han registrado preguntas sobre este tema. La parlamentaria Itxaso Etxebarria, de EH Bildu, ha registrado una pregunta en la que interpela a la consejera Arantxa Tapia sobre el grado de cumplimiento de este estatuto de la mujer agricultora, si hay sindicatos que están teniendo dificultades para cumplirlo y si se están concediendo prórrogas a los sindicatos para adaptar sus estatutos y en qué condiciones.