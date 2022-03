Denuncian al sindicato agrario de Álava por pedir una subvención de 80.000 euros sin un mínimo de mujeres en la dirección

Un grupo de militantes del sindicato agrario de Álava, UAGA, denuncia al presidente, Javier Torre, y el resto del comité de dirección, por “falsear” la solicitud de una subvención al Gobierno vasco, que obtuvieron sin tener presencia de mujeres en la dirección como marca la legislación. En concreto, explican que el sindicato ha accedido a una subvención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 80.000 euros, pese a que en el momento de la tramitación de la misma no contaba con ninguna mujer en los órganos directivos. El Estatuto de la Mujeres Agricultoras, vigente desde 2015, establece un periodo de cuatro años para que todas las organizaciones sindicales y cooperativas tengan representación femenina en los consejos o no podrán acceder a las subvenciones del Gobierno vasco.

UAGA debería contar con al menos dos mujeres en la dirección de sindicato compuesta por cinco integrantes. Sin embargo, no contaba con ninguna en el momento de tramitar la ayuda en septiembre de 2021, según señalan los denunciantes en un escrito presentado en los juzgados de Vitoria, ya que desde 2019 contaba con una única mujer que había dimitido en esos momentos, por lo que incumplían por completo la normativa. Una infracción, que al tratarse de una subvención inferior a 100.000 euros pero superior a los 10.000, podría estar penada con prisión de tres meses a un año, una multa que triplique la subvención y la pérdida de la posibilidad de optar a nuevas subvenciones durante un periodo de dos años.

Según denuncian en el escrito remitido a los juzgados de Vitoria, con el fin de evitar perder la ayuda del Gobierno vasco, el presidente procedió a nombrar a dos mujeres para integrarlas en la dirección de forma directa, sin pasar por la asamblea general ni por unas elecciones, tal y como marcan los estatutos, por lo que consideran que estos nombramientos son “nulos”, al no cumplir el ordenamiento interno del sindicato. Estos militantes han presentado en sede judicial en Vitoria un escrito de diligencias preliminares de exhibición de documentos como paso previo a la presentación de una denuncia ante el juzgado contra el presidente -por la vía penal o por la vía civil, está todavía por decidir-. Aseguran que hasta ahora se ha negado a remitirles ningún tipo de documentación sobre la solicitud al Gobierno o el nombramiento de las dos mujeres que consideran “irregular”.

Una vez que la documentación esté en poder de la representación legal de estos militantes, plantearán la denuncia, y no descartan denunciar también al Gobierno vasco por prevaricación si pueden demostrar que se otorgó una subvención a sabiendas de que no se cumplían los requisitos. Fuentes de Gobierno vasco, sin embargo, aseguran que la subvención se otorgó porque estaba toda la documentación entregada de forma correcta y que, por tanto, ellos consideran que se cumplían los requisitos de la presencia de mujeres en la dirección. En cualquier caso, el Ejecutivo deberá responder en sede parlamentaria también sobre este tema ya que la parlamentaria Itxaso Etxebarria, de EH Bildu, ha registrado una pregunta en la que interpela a la consejera Arantxa Tapia sobre el grado de cumplimiento de este estatuto de la mujer agricultora, si hay sindicatos que están teniendo dificultades para cumplirlo y si se están concediendo prórrogas a los sindicatos para adaptar sus estatutos y en qué condiciones.

Los militantes de UAGA denunciantes aseguran que la dirección ha “maquillado” la composición del consejo en el que no hay mujeres ante el riesgo de poder perder la subvención saltándose los estatutos, denigrando con ello la propia presencia de mujeres a través de los cauces reglamentarios, que deberían haber estado presentes antes la solicitud de ayudas. El sindicato celebra este sábado su asamblea en la que se pretende modificar los estatutos del sindicato para garantizar que en el caso de bajas o dimisiones de los miembros del comité de dirección pueden ser sustituidos de forma directa para garantizar la presencia de mujeres. Esto supone, según los denunciantes que en la práctica, la dirección del sindicato podrá poner “a quien quiera” sin necesidad de pasar por las elecciones.

“No ha habido mala fe”

El presidente del sindicato, Javier Torre, considera sin embargo, que no hay nada irregular en su actuación y que ha presentado toda la documentación necesaria al Gobierno vasco para poder optar a la ayuda. Según ha señalado a elDiario.es/Euskadi, la consulta que trasladó al comité de garantías para nombrar a las dos mujeres y su aprobación es suficiente, y que eso no supone ninguna alteración de los estatutos ni que dichos nombramientos sean irregulares, y que todos estos movimientos de militantes en contra no responden más que a una intención de causar problemas a la dirección.

“No ha habido ningún tipo de mala fe, sino la necesidad de solucionar un problema”, seña Torre, que afirma que en un sindicato como UAGA, no es “fácil” tener garantizada la representación exigida de mujeres, porque solo hay un 16% en la militancia y no todas quieren participar en la plancha electoral. Con el cambio de estatutos que llevará a la asamblea de este sábado asegura que pretende garantizar que en las próximas elecciones todas las planchas tengan en cuenta que deben tener presencia de mujeres y, además, que se permita nombramientos rápidos -como los que ha hecho él en este caso- si hay bajas por dimisiones u otras cuestiones.