Vitoria recibe el premio de la Escoba de Platino por su proyecto para la limpieza de grafitis de las calles

El Ayuntamiento de Vitoria ha sido galardonado este miércoles en Madrid con la Escoba de Platino. El premio, del que se ha hecho entrega en el recinto ferial de Ifema, reconoce el proyecto emprendido por el Consistorio para limpiar de grafitis las calles del barrio de Ariznabarra. Cifran las pintadas vandálicas suprimidas gracias a este programa en 696 y aseguran que la superficie que ha quedado libre de pintadas vandálicas alcanza los 1.332 metros cuadrados. Se da la circunstancia de que este mismo plan ha sido criticado por la oposición y cuenta con informes negativos por cómo se formalizó la contratación de una empresa llamada Solutigraf para acometer la limpieza de Ariznabarra.

El premio es la mayor de entre las distinciones —también hay escobas de oro y de plata— que concede de forma bienal la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente. El jurado reconoce en esta ocasión el trabajo desempeñado por la Oficina Virtual de Grafiti de Vitoria. Ha valorado para la entrega del premio la labor que se ha llevado a cabo para “mapear toda la ciudad para identificar todas las pintadas y a los autores, mediando con ellos para buscar así su compromiso para no volver a pintar y, una vez realizado el trabajo preventivo, proceder a la limpieza de estos grafitis”. “El galardón supone la validación y el respaldo a una iniciativa desarrollada en las calles de Ariznabarra para terminar con las pintadas no autorizadas que afectan a la limpieza e imagen de Vitoria”, ha subrayado en la gala Pascual Borja, concejal de Gestión Ambiental de Vitoria.

Solutigraf y Orion Analistas

La limpieza de pintadas de las calles es uno de los proyectos estrella de la alcaldesa socialista, Maider Etxebarria, como ya lo fue también del anterior Gobierno municipal. Se da la circunstancia de que estos trabajos de limpieza de grafitis se han hecho de la mano de la empresa Solutigraf. Pese a no contar con experiencia previa en este ámbito, esta empresa, o su dueño a título particular, llegó a facturar en apenas tres meses 38.453,37 euros. El Ayuntamiento la contrató de modo directo, es decir, sin abrir un concurso público y 'a dedo'. La adjudicación fue registrada el 19 de julio de 2023, pero la empresa se había constituido apenas unas semanas antes, el 14 de junio. Solutigraf, S.L., con sede social en una gestoría del barrio de Salburua, se creó porque era conocedora de que iba a recibir el contrato y, de hecho, es su único gran cliente. Recibió en aquellos primeros instantes la cantidad permitida máxima para las contrataciones menores pese a no disponer en esos momentos ni de experiencia ni de trabajadores ni de medios. Ha acabado cobrando cerca de 50.000 euros sin haber superado un concurso, cuando el tope para las adjudicaciones menores o directas es de 15.000 euros.

A pesar de que la contrata de limpieza de la ciudad —Bira, gestionada por Prezero y Onaindia, dos grandes empresas— dispone de brigadas especializadas para pintadas, el empresario A.U.M., quien puso en marcha Solutigraf, fue contratado. En abril aparecieron los primeros informes que cuestionaban la legalidad de las actuaciones en torno a estos planes. El interventor municipal, Alfredo Barrio Gil, enumeró entonces en un documento elaborado hasta cinco normas que podrían poner en cuestión este tipo de contrataciones y avisó con una anotación en color rojo al Gobierno municipal de que aunque aprueben el gasto con un acuerdo político expreso, como sucedió con una factura de casi 15.000 euros, eso “no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que en su caso hubiera lugar”. El PP, desde la oposición, también pidió un informe que analizase si habían existido irregularidades. El Ayuntamiento, sin embargo, ha insistido en todo momento en mostrar su “muchísimo orgullo” por las intervenciones y ha sostenido que en ningún caso ha habido ánimo “fraudulento”.

Muchos de los hechos ocurridos en torno a los contratos para la limpieza de grafitis en Vitoria constituyen lo que ahora se denomina 'red flags' o alertas en los manuales de prevención del fraude y la corrupción recientemente aprobados por el Gobierno vasco a instancias de la Unión Europea, que ha exigido controles en un contexto de lluvia de fondos comunitarios del plan Next Generation EU. En la última versión de ese documento, que es público, se menciona como “indicadores de fraude” que “se aprecien dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de procedimientos de adjudicación directa” o que “existan compras secuenciales justo por debajo de los umbrales de obligación de publicidad de las licitaciones”.

A raíz de la concesión del premio este miércoles, el Ayuntamiento ha aprovechado también para recordar la labor de la empresa Orion Analistas al frente de la Oficina Virtual del Grafiti. De ella aprecian que su trabajo ayuda a “mantener al día la base de datos existente de los grafitis no autorizados en el municipio de Vitoria-Gasteiz, identificación de las personas grafiteras activas y elaboración de informes periciales para la posterior tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores o remisión de actuaciones a la Fiscalía”. Esta empresa comenzó a trabajar con el Consistorio vitoriano de manera similar a la que lo hizo A.U.M.: sin estar creada, sin pasar por un concurso y acumulando facturas con diferentes CIF. Por ese entonces, el alcalde era Gorka Urtaran, del PNV.