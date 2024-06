Vox insiste en asociar la inmigración y la inseguridad en Euskadi y pide “mano dura” a Pradales

La portavoz de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha aprovechado su intervención en el pleno de investidura que se está celebrando este jueves para volver a relacionar la inmigración y la inseguridad y ha pedido “mano dura” al nuevo lehendakari, Imanol Pradales. Martínez, que ha sacado pecho de su formación vuelva a estar sentada en el Parlamento Vasco pese al “cordón sanitario” que se le aplicó la pasada legislatura para “silenciarles”, según ha denunciado, ha señalado que el incremento de la violencia en las calles vascas es una realidad y “que en un buen número de casos está vinculada a la violencia importada”. “El buenismo político con falaces acusaciones de racismo no sirve para esconder una realidad cada vez más frecuente y preocupante. Cobijarse en denuncias falsas de xenofobia no puede ocultar la realidad que vivimos en nuestras calles, porque los datos no engañan”, ha señalado.En este sentido, ha interpelado a Pradales como próximo lehendakari: “¿Va va a continuar usted con las políticas basadas en el buenismo político o por el contrario va a liderar una política de mano dura contra la delincuencia en el País Vasco?”.

La portavoz de la ultraderecha ha acusado también a las instituciones vascas de “estar al servicio de ETA”, y ha afirmado que el “PNV lleva décadas blanqueando el terrorismo y a sus herederos y ya están empezando a recoger sus frutos en forma de sorpaso político décadas en las que poco o nada”. También ha criticado los homenajes públicos a los terroristas y la política penitenciaria, “donde los terceros grados se conceden de forma discrecional y arbitraria”. “La alfombra roja para los terroristas ha sido la norma seguida por el PNV desde que asumió la gestión de prisiones vascas lo que les ha ayudado a conceder 66 terceros grados a presos etarras sin que haya mostrado, además ningún tipo de arrepentimiento”, ha indicado.

Por último, la representante de Vox no ha querido mostrar la “mano tendida” al nuevo Gobierno “para nada”: “Vox estará frente a ustedes defendiendo la unidad de España y la soberanía de todos los españoles y lo hará en el Parlamento Vasco en el Congreso de los Diputados en el Parlamento Europeo, porque donde tengamos representación a Vox se nos va a oír”.