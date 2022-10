Organizaciones agrarias, en contra de la orden que prohíbe quemar restos

Polémica en el campo extremeño por la orden que prohíbe la quema de restos. La organización agraria APAG-Extremadura Asaja ha anunciado este lunes que reclamará judicialmente esta orden por la que entra en vigor el período de peligro bajo de incendios, en la que en aplicación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, se fijan una serie de requisitos que hace inviable que se puedan quemar los restos vegetales.

El presidente de esta organización, Juan Metididieri, ha explicado que esta orden prohíbe en este período la quema de restos de poda, salvo por cuestiones fitosanitarias, pero con tal nivel de requisitos que imposibilita al agricultor poder llevarla a cabo. Entre estos requisitos ha señalado figura el pedir autorización con una antelación de 5 días sobre la fecha prevista o la necesidad de aportar un informe técnico sobre la enfermedad por un profesional inscrito en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO), con foto referenciada.

A su juicio, a estos requisitos les falta “sentido común y la imposición de estas directrices ”poco o nada benefician“, además de que, en su opinión, ”parecen hechas por alguien que no conoce la realidad de Extremadura“.

Para Metidieri, este tipo de requisitos lo que hacen es “dificultar más el día a día”, y ha criticado que sea una imposición más, que no se ha abordado con las organizaciones agrarias y ante la que no se puede alegar. En su opinión, la consecuencia será el abandono de las zonas rurales y el aumento de las plagas y enfermedades, y considera que su aplicación es consecuencia de la “política moderna”. Por ello, pide al presidente de la Junta que retire la orden y la negocie con los agricultores “porque no se puede seguir prohibiendo y prohibiendo. Nosotros queremos seguir trabajando”.

De nos ser así, Metidieri ha anuncia que se recurrirá a los tribuales , ya que considera su aprobación “no se ha hecho de manera correcta” y ha anunciado una protesta, ante la sede de la Presidencia de la Junta, en Mérida, para el próximo 11 de noviembre.

Permisos en otras comunidades

Por otro lado, La Unión también ha criticado esta orden y su secretario general, Luis Cortés, ha denunciado la “drástica” interpretación de la Junta de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que prohíbe la quema de restos vegetales, a diferencia de otras comunidqades como Aragón o Castilla-La Mancha.

Cortés ha explicado que con la entrada en vigor de la época de peligro bajo de incendios, publicada por el Plan de Lucha contra Incendios Forestales (INFOEX), es de aplicación la citada ley que solo permite la quema excepcional por motivos fitosanitarios, pero cuyos requisitos hacen que, de hecho no se puedan quemas estos restos.

El dirigente agrario ha detallado que mientras que regiones “progresistas” como Castilla-La Mancha o Aragón solo establecen la necesidad de solicitar o el informe de un asesor técnico para casi todas las enfermedades y cultivos, en el caso de Extremadura solo se permite para varias enfermedades y cultivos. Además, se necesita presentar la acreditación de la plaga con fotos georreferenciadas-, análisis de laboratorio y otros medios justificativos.

Por este motivo, se pregunta que si la ley estatal de residuos es la misma para todas las Comunidades Autónomas, por qué motivo se permite la quema de restos vegetales tan amplia y sin requisitos en Castilla la Mancha y no se permite en Extremadura.