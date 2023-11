La Asociación Antirruido de Badajoz, contra el proyecto de ordenanza municipal

La Asociación contra el Ruido 'Espantaperros' de Badajoz está en desacuerdo con la nueva ordenanza sobre ruido que se prevé aprobar en la capital pacense, especialmente “si se quiere equilibrar el descanso de los vecinos con la actividad económica”, cuando la normativa europea “es muy clara a este respecto”.

El presidente de la asociación, José María Iglesias, ha declarado a la agencia Efe que el colectivo, pero también el Tribunal Constitucional, el Supremo y el Defensor del Pueblo, “afirman que no se puede poner en la misma balanza los derechos fundamentales de los ciudadanos con el supuesto derecho al ocio, el cual no existe, pues no está en ningún lugar regulado”.

“No se puede conciliar el derecho de los ciudadanos a descansar con el del ocio”, ha insistido el también presidente de la Asociación Extremeña contra el Ruido.

Iglesias ha lamentado que se haya llevado a cabo el impulso de esta normativa “sin escuchar” a los colectivos, ya que ha recordado que “desde hace dos años se pide una reunión con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, sin ser atendidos”.

El presidente del colectivo ha afirmado que “si la intención es conciliar ambas partes”, el Ayuntamiento contará con la postura en contra del colectivo.

La asociación trabaja ya en la presentación de distintas alegaciones al texto.

“Deben tenerse muy claros los límites frente al ruido que expresa la ley”, de ahí también “la importancia de una reunión con el primer edil para dejar muy claros estos límites”.

El máximo responsable de la asociación ha denunciado además que se están produciendo “muchas ilegalidades” en cuanto a los veladores ubicados en la Zona Saturada de Ruido de la ciudad.

A este respecto, el colectivo espera que las terrazas “se levanten a las 23:00 horas, tal y como expresa la ley”.

Iglesias también ha criticado que Gragera haya comentado que no son las mismas costumbres las que tienen países como Suecia o Finlandia y las que poseen territorios como España o Grecia, pues “los vecinos tienen derecho al descanso en todos los sitios”.

“Si el primer edil quiere modificar lo que dicta la Unión Europea, que acuda a las instituciones comunitarias y pida un cambio... si no es así, debe cumplir las normas”.