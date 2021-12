Ayuntamiento Badajoz advierte que la fiesta en la plaza de toros este jueves es ilegal

El Ayuntamiento de Badajoz ha advertido que la fiesta que está prevista en la plaza de toros este jueves es "ilegal", al no haberse solicitado autorización y no darse las condiciones necesarias, de modo que "no se desarrollará en las medidas de las posibilidades que tiene la Policía Local pacense".

Según ha explicado la concejala portavoz municipal, María José Solana, el Ayuntamiento no permitirá que se celebre ningún tipo de fiesta o botellón este jueves, en coincidencia con el conocido como "Día del Borracho".

En el caso de la fiesta en la plaza de toros, el Ayuntamiento tiene conocimiento de este festival tras una comunicación remitida el pasado noviembre solicitando colaboración por parte de la Policía Local, quien a partir de ese momento investigó el evento.

Un evento que "ni es legal ni está autorizado", pues los servicios de Bomberos "deberían haber tenido la información de la fiesta para después poder determinar si se podía o no desarrollar".

"No se ha solicitado ninguna autorización, no se tiene más constancia de ella salvo a través de redes, y no se cumplen las condiciones ni sanitarias ni de otro tipo (en relación al número de personas que se pretende congregar)".

De la misma forma, el Consistorio pacense no permitirá "ni plan B ni plan C ni plan D", tal y como prevén realizar algunos jóvenes a través de redes sociales, para celebrar el "Día del Borracho", pues la Policía Local conoce todas y cada una de estas alternativas, y recuerda que está prohibido el botellón.

Nochevieja

Por otra parte, el Ayuntamiento tiene conocimiento de cinco establecimientos que tienen previsto realizar eventos en Nochevieja, cuya documentación ahora analiza Bomberos y se resolverá a finales de esta semana.

Cualquier otro establecimiento que solicite ya una fiesta de este tipo "no podrá llevarlo a cabo" al expirar el plazo, ha afirmado.

Los cinco establecimientos que han solicitado celebrar cotillón son Salones Murano, hotel Río, Casino de Badajoz, Puerta Vaguadas y complejo Alcántara