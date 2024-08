En busca de la verdad y la belleza, lo que nadie quiere oír, con 'Tiresias'

La búsqueda de la verdad y la belleza en un mundo que maltrata estos conceptos y de los que nadie quier oír hablar, más aún si alteran el 'status quo', son los rasgos del espectáculo 'Tiresias', tragedia que se estrena este miércoles en el Teatro Romano de Mérida y cuyo personaje profético homónimo interpreta Anabel Alonso.

Coproducción del Festival de Teatro Clásico de Mérida y Draft.inn, la puesta de escena del montaje supone el estreno en Mérida de Carlota Ferrer en la dirección, quien también forma parte de un elenco encabezado por Anabel Alonso, además de Alfredo Noval, Paula Mendoza, Carlos Beluga, Ana Fernández, Alberto Velasco y María García Concha.

El espectáculo, en el que se pondrán en escena varias disciplinas artísticas, danza, lírica y música, entre ellas, y que promete también pinceladas de humor para hacer más llevadera la tragedia, cuenta cómo Tiresias adquiere el don de la adivinación y afronta sus consecuencias, su relación con los poderosos y su hija, que hereda este don o castigo.

Así lo ha explicado este lunes en la presentación de la obra el dramaturgo José Manuel Mora, que ha colaborado en el texto de Joan Espasa junto a Carlota Ferrer.

Según sus responsables, se trata de un libreto “complejo y completo” que bebe de clásicos como la Metamorfosis de Ovidio, de las Bacantes de Eurípides, el Edipo Rey y la Antígona de Sófocles, entre otros, pasando así por las tragedias griegas más importantes, con Tiresias como hilo conductor de todo.

Y es que en un mundo dominado por las noticias falsas el personaje de Tiresias “dice lo que nadie quiere oír”, lo que le ocasiona “una fuerte soledad y dolor”.

“El reflejo de los días, el paso del tiempo sobre la piedra, la pequeñez de nosotros, hombres y mujeres, frente a los dioses, ausentes o no; somos incapaces de escuchar las voces proféticas de los que viven entre nosotros, sobre todo esto gravita Tiresias”, ha relatado el dramaturgo.

La directora escénica y también responsable del texto, Carlota Ferrer, que se estrena en Mérida, ha asegurado que la tragedia de Tiresias se ve generación tras generación, pues “nada cambia”, y sigue “un panorama sociopolítico” en el que las guerras no cesan en este siglo XXI.

“Vemos cómo la hibris, la soberbia de los dioses y también de los humanos, entra en conflictos que no hemos sido capaces de no repetir a lo largo de los siglos”, ha reiterado.

El personaje del adivino o adivina, según han reconocido sus responsables, estaba previsto en primer lugar para un intérprete masculino, aunque será Anabel Alonso la que lo encarnará en su tercera participación en el Festival de Mérida.

Para la actriz, el papel de Tiresias supone un “reto mayúsculo”, pues “era prácticamente un desconocido”, ha expresado Alonso, a la vez que ha apuntado que será un papel “didáctico” en cuanto a la mitología griega a la par de “complejo”.

“Es un registro muy desconocido para mí, son terrenos algo pantanosos, pero creo que es lo que hay que hacer en esta profesión y a estas alturas; si sale bien, qué alegría, si no, sólo he puesto el amor propio en peligro, lo demás no pasa nada”, ha relatado.

A su juicio, el único “castigado” por los dioses con una “sucesión transgénero”, primero fue hombre, luego mujer y posteriormente hombre, y también con la ceguera, fue este adivino, con el que promete sorprender al público emeritense.

“Si Tiresias levantara la cabeza diría: ¿dos mil años para esto? o lo que yo decía desde hace tres mil años, nadie me ha hecho caso y sigue sin hacerme caso”, ha concluido Alonso.

Por su parte, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha alabado, en la presentación de esta obra, el papel del público en el teatro, “que no falla” y ha deseado mucha suerte a la compañía Draft.inn en esta próxima representación.

“Mérida y el teatro no dejan indiferente a nadie”, ha expuesto, por su parte el representante municipal Julio César Fuster respecto al “evento de teatro clásico más importante y poderoso” del país, “en especial” en verano, una “emoción” que es “vitamina para el alma”.

'Tiresias' estará en cartel desde este miércoles hasta el domingo en el Teatro Romano.

Se trata del penúltimo espectáculo del Festival emeritense, cuya anterior obra, 'Medusa', con el regreso de Victoria Abril a los escenarios, colgó el cartel de no hay billetes en diez ocasiones, con 32.679 espectadores en total.

Además, por las cuatros obras de su extensión en Cáparra han pasado 4.032 espectadores este fin de semana, con entradas agotadas en tres de los estrenos, demostrando que “en mitad del campo” el público acude al teatro“, ha concluido, por su parte el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro.