Diputación de Badajoz negocia otra oferta de empleo para reducir la temporalidad

La Diputación de Badajoz ha desarrollado este martes el I Foro de Empleo Público Local, en el que se ha abordado la obligación impuesta por la Unión Europea de reducir la tasa de temporalidad en el empleo en las administraciones públicas.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, que ha inaugurado la jornada junto al subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, ha afirmado a los medios la Diputación ya realizó una primera oferta pública de empleo que rebajó esta tasa del 37 al 25 por ciento.

En este sentido, ha informado de que están en negociaciones con una segunda oferta con la que pretenden reducir esa temporalidad hasta el siete por ciento y, así, dar ejemplo a otras administraciones. Se trata de un trabajo “intenso y complejo” y, por ello, ha agradecido la labor del Área de Personal.

Gallardo ha recordado que este tema “preocupa” mucho a los consistorios puesto que Europa establece que la tasa de temporalidad no puede ser superior al ocho por ciento. Así, ha explicado que las cifras de temporalidad en el empleo público en España no son fruto de la casualidad, si no de que el Gobierno a partir del 2008 estableció una tasa de reposición cero, que se empezó a aligerar “tímidamente” desde 2016.

“Todos esos años no han impedido que continuaran las necesidades en los ayuntamientos, diputaciones, gobiernos regionales o en el central”, ha agregado.

A su juicio, la realidad es muy distinta en el municipalismo y el objetivo es que los consistorios tengan las herramientas necesarias para cumplir con lo que exige Europa, que es que esa temporalidad se convierta en “empleo estable”.

Por otro lado, Gallardo ha reivindicado, porque lleva muchos años al frente del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, el papel y la labor de la inmensa mayoría de los trabajadores públicos, que hacen un trabajo de ayuda a los demás y servicio público desde la “vocación y la pasión”.

La planificación y gestión de recursos humanos, el personal interino y laboral, los procesos de estabilización, la visión judicial sobre la temporalidad del empleo público y la postura de los agentes sociales son algunos de los asuntos que se analizan en este foro, en el que se ha presentado también una plataforma dirigida a las entidades locales.