Fernández Vara destaca que el Gobierno actuará sobre la N-430 aunque aparque su conversión en autovía

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, entiende que la noticia de la propuesta del Ministerio de Transportes para acondicionar la N-430 entre Santa Amalia (Badajoz) y Ciudad Real, no está en que si se aparca su conversión en autovía, sino en que "por fin" se interviene en esta carretera. "Es algo de lo que nos deberíamos de alegrar después de muchos años de promesas incumplidas y silencios", ha dicho.

En este sentido, ha abogado por ir viendo "las intenciones que el Gobierno tiene" y ha avanzado que la próxima semana están previstas reuniones, no solo para trabajar en este proyecto, sino para el conjunto de las inversiones del año que viene.

El presidente de la Junta, que ha insistido en que "la primera lectura es que un gobierno empieza a trabajar en esa carretera" y que por primera vez en mucho tiempo se ponen de manifiesto "algo más que palabras".

Fernández Vara ha demandado que las actuaciones en esta carretera "no vuelva al ostracismo" y se ha preguntado "para que han servido los debates que ha habido, no solo internos sino también con la comunidad vecina"· "Ha sido para que nadie haya movido nada. Lo que hemos tenido en este tiempo no era una autovía era la nada, porque no había nada", se ha contestado.

Por ello, considera que a partir de ahora lo que hay que intentar es que se desbloquee y ha añadido que "para que vuelva a ser nada lo mejor es que cada uno pida una cosa diferente".

A su juicio, hay que ver cuales son las previsiones y los plazos temporales del gobierno "porque lo que no me vale es discuitir sobre cosas que no están ni en el papel".