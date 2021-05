La Junta echa la culpa a Monago de tener que pagar 40 euros por cada factura atrasada

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha culpado este lunes al gobierno extremeño de José Antonio Monago de la sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo y que obliga al SES a pagar 40 euros por cada factura abonada con retraso.

Como ya adelantó la agencia EFE el pasado día 19, el Supremo emitió este fallo que supone que en aquellos casos en los que un deudor incurra en mora, deberá pagar 40 euros, en concepto de gastos de cobro, por cada factura abonada fuera de plazo y no por el conjunto de todas ellas.

Los magistrados estimaron así el recurso de una entidad financiera a la que reconocen su derecho a cobrar del Servicio Extremeño de Salud esta cantidad de dinero por cada una de las facturas emitidas por 28 empresas diferentes -más de 5.000-, que fueron pagadas fuera del plazo contractual o legalmente establecido.

Preguntado sobre este asunto, José María Vergeles ha dicho que la sentencia del alto tribunal le parece "mal" y que su departamento la estudia jurídicamente "porque aquí hay empresas que se han dedicado a vender la deuda a terceros y eso en la interpretación de la sentencia puede quedar descubierto, entonces vamos a estudiarla bien para que los extremeños paguen lo menos posible", ha dicho.

Ha recordado que para el Gobierno socialista de Extremadura, desde que el PSOE volvió a él, el pago medio a proveedores es su "principal preocupación" y de hecho fue muy criticado por la oposición por acudir para ello al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para cumplir con las reglas de gasto, de deuda y de déficit.

En ese sentido, Vergeles ha destacado que de las facturas sobre las que se ha pronunciado el Tribunal Supremo corresponden al periodo del Gobierno del popular José Antonio Monago, cuando se decidió que "las empresas financiasen al SES a través de periodos medios de pago a proveedores insufribles, algunos de hasta 400 días".

"Por lo tanto, no me extraña que el Tribunal Supremo haya fallado en ese sentido conociendo esas facturas, pero evidentemente la situación que tenemos en este momento no tiene nada que ver con la situación que se tenía en ese momento".

José María Vergeles ha destacado que el plazo medio de pago a proveedores en Extremadura no supera en la actualidad los 30 días, a pesar de que las reglas de gasto están relajadas para poder sobrellevar los gastos ocasionados por la pandemia, y ha manifestado que "no es la primera vez" que les toca pagar "los platos rotos" del PP.