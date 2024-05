Movimiento Norte Extremadura pedirá la cabeza del presidente de Renfe si el segundo Alvia no entra en Plasencia

La plataforma ciudadana Movimiento Norte de Extremadura reclamará la dimisión del presidente de Renfe, Raúl Blanco, si se confirma que el segundo tren Alvia que empezará a operar el 2 de junio no entra y para en la estación de Adif de Plasencia (Cáceres).

De hecho en los horarios anunciados por la compañía no aparece parada en Plasencia sino la habitual en Monfragüe, denominada Monfragüe-Plasencia:

Renfe informaba este viernes de que a partir del 2 de junio el servicio Intercity que a diario conectaba Madrid y Badajoz en ambos sentidos será sustituido por un nuevo servicio Alvia (tren Talgo híbrido S-730); en los horarios figura el mismo itinerario que el de por la mañana y ninguno contempla entrar en la capital del norte extremeño.

En este sentido, el portavoz del Movimiento Social Norte Extremadura, Francisco Martín, ha recordado que la plataforma “siempre ha defendido” la inclusión de la estación de Adif de Plasencia en las rutas del segundo Alvia.

Esta demanda “es técnicamente viable y vital para los ciudadanos y para el turismo de Plasencia, Sierra de Gata, el Alagón, Granadilla, Valle del Ambroz, Las Hurdes, Monfragüe y la parte baja de La Vera”.

“Si el presidente de Renfe no confirma de forma oficial en los próximos días que el segundo tren Alvia no entra y para en Plasencia, siendo técnicamente posible, nos veremos obligados a pedir su cese. Si los ciudadanos y empresas del norte no son importantes para él, él tampoco es importante para nosotros”.