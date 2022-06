El nuevo tren de altas prestaciones de Extremadura, aún en pruebas, entrará en servicio a mediados de julio

El primer tren de altas prestaciones sobre la nueva línea de Alta Velocidad en Extremadura, aún en periodo de pruebas, ha partido esta mañana a las 09:40 horas desde Plasencia con dirección a Badajoz, en el que viaja la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara.

A falta de conocer la fecha de la puesta en marcha de este servicio ferroviario, muy probablemente a mediados del próximo mes de julio, este viaje de pruebas supone un paso definitivo para que Extremadura cuente con una conexión ferroviaria de altas prestaciones, con convoyes más modernos y trayectos más reducidos de tiempo gracias a la doble vía de Alta Velocidad. Pero habrá que esperar hasta el año que viene para que entre en funcionamiento la electrificación de la vía y los tiempos de viaje entre Badajoz y Madrid se reduzcan aún más. Con la vía sin electrificar el trayecto se reducirá en unos 50 minutos.

El modelo de tren que es un Alvia S-730, híbrido y con tecnología de tracción tanto diésel como eléctrica que le permite extender las ventajas de la alta velocidad a tramos sin electrificar. En el convoy también viajan los presidentes de Renfe y Adif, Isaías Táboas y María Luisa Domínguez.

Está previsto que el tren llegue a Badajoz a las 11.40 horas, donde la ministra dará a conocer la fecha de la entrada en vigor de este servicio, sus frecuencias y el precio de los billetes. Una vez despejadas estas incógnitas, Renfe desbloqueará la venta para poder adquirir billetes hasta Madrid.

La línea Plasencia-Badajoz entrará en servicio cuando aún hay algunos tramos extremeños sin concluir, como el que va desde la capital del Jerte hasta Oropesa. Pero más acuciante es el paso de la alta velocidad por Castilla-La Mancha hasta Madrid, cuyo trazado aún no está resuelto.

La ministra de Transportes ha sido recibida en la estación de Plasencia por las plataformas Milana Bonita, No al Muro de Navalmoral y el Movimiento por el Tren Ruta de la Plata, que han protestado por los continuos retrasos en las obras e inversiones y para exigir mejoras en el servicio ferroviario en Extremadura, que no se ven colmadas con el tren de altas prestaciones que comenzará a circular en julio porque la plataforma no está concluida en su totalidad y aún está sin electrificar. Junto a ellos también estaba la portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel.