La promotora de la gigafactoría de Navalmoral se interesa por los incentivos regionales tras caerse del Perte

Aún no es oficial que la gigafactoría de baterías de litio prevista en Navalmoral de la Mata (Cáceres) se quede fuera de las ayudas previstas en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para el Vehículo Eléctrico y Conectado del Ministerio de Industria, pero la empresa china Envision ya busca otras vías de financiación que hagan realidad la segunda industria de este tipo que se implantará en España.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este martes, cuando se filtró el descarte de este proyecto dentro del Perte, el Gobierno regional y la empresa trabajaron acerca de la financiación de incentivos regionales, la formación de los trabajadores y el suelo donde se va a levantar en ExpacioNavalmoral.

Fernández Vara ha considera que es un “rumor” que la gigafactoría se quede sin las ayudas que repartirá el Ministerio de Industria, aunque al mismo tiempo ha indicado que no conoce “de dónde ha salido que en este país solo se puede hacer algo si es dentro del Perte”. Por ello, ha subrayado que en España “llevamos 40 años desarrollando proyectos y antes no existían los Pertes”. De este modo no ha dudado en que se materializarán “todos estos proyectos importantes que se van a hacer aquí, lo puedo asegurar”.

No obstante, el presidente extremeño ha señalado que “hay que esperar a que la empresa se pronuncie”, y se ha preguntado si alguien cree que se seguiría trabajando en el proyecto si hubiese dudas de la viabilidad del mismo. Por parte de la Administración autonómica ha afirmado que se está “apretando muy duro” para que el proyecto salga lo antes posible.