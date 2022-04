La reconstrucción de la central frutícola “El Escobar”, arrasada por el fuego el verano pasado, costará 28,6 millones

La reconstrucción de la central hortofrutícola “El Escobar” de Mérida, perteneciente al Grupo Catalá y que quedó totalmente destruida a causa de un incendio a finales de agosto de 2021, costará 28,6 millones de euros, permitirá procesar 700 toneladas al día y generará 400 empleos directos.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, han participado este miércoles en el acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta, junto al gerente de la fábrica, Natalio Caballero; y Jordi Catalá, en representación de la propiedad.

La instalación, que contará con 21.500 metros cuadrados edificados, entrará en funcionamiento en marzo de 2023, según Caballero, que ha subrayado en el acto que “van a salir fortalecidos de esta catástrofe”, que obligó a repartir a sus empleados por otras factorías, donde siguieron trabajando su fruta.

Caballero, que ha valorado el apoyo de las autoridades y del sector de la fruta, ha destacado que “cuando todavía salía el humo” de la fábrica se pusieron a trabajar con el Grupo Catalá para reconstruir una fábrica que contará ahora con un equipo más moderno.

Financiación sin concretar

Según un vídeo que se ha proyectado en el acto, la planta será sostenible, responde a la idea de economía verde y circular, contará con tecnología 4.0 y tendrá equipos de envasado y procesado automatizados. En declaraciones a los periodistas, ha reconocido que la financiación no está todavía cerrada, pero ha asegurado que lo que no cubra el seguro y las subvenciones, lo asumirá el Grupo Catalá. En este sentido, ha precisado que las pérdidas todavía no están cuantificadas y que ahora mismo se está estudiando si entran también los cimientos.

Caballero ha recordado que tenían una fábrica de 20.000 metros cuadrados que ardió al completo, incluido la fruta que había en ese momento

El origen del fuego estuvo en la parte de fuera del almacén, donde había materiales inflamables, pero la aseguradora sigue estudiando las causas, ha señalado Caballero, que ha dicho que los bomberos dijeron que podía deberse a un cortocircuito.

La destrucción de la instalación obligó a trabajar su fruta en otras centrales extremeñas, algunas como el caqui las tuvieron que vender en campo, lo que no hacen nunca, y el resto se repartió por otras fábricas del grupo fuera de Extremadura.

1.000 hectáreas de frutales

“El Escobar”, que procesa entre 25 y 30 millones de kilos de fruta de hueso, sobre todo de nectarina, melocotón y ciruela, en la que Extremadura es segunda región productora del mundo, cuenta con 1.000 hectáreas en Extremadura, repartidas en fincas de Mérida, Badajoz, Don Benito, Olivenza y Guareña.

Caballero estima que esta puede ser buena campaña de fruta en Extremadura por los problemas climatológicos que ha habido en zonas de España del norte y del este.

El gerente ha anunciado que a partir de ahora, y hasta la puesta en marcha de la nueva fábrica, todos sus empleados van a ir ahora a trabajar a Badajoz, a donde les llevarán en autobuses.

Fernández Vara ha destacado en el acto la importancia de poder contar en la vida con “segundas oportunidades”, lo que no siempre ocurre, y que la tramitación de la nueva fábrica se haya conseguido en siete meses, lo que no ocurre en ningún lugar del mundo.

También ha comentado que no olvidará nunca las caras de los trabajadores aquel 26 de agosto cuando veían arder parte de sus vidas.