El aumento de profesores es insuficiente para los sindicatos, que reclaman bajar más la ratio

Los sindicatos han valorado las nuevas medidas adoptadas para el inicio del curso escolar pero consideran "insuficiente" el incremento de plantilla docente anunciado por Educación de 744 profesores más para el próximo curso con el objetivo de hacer frente a las condiciones sanitarias y de seguridad derivadas de la pandemia.

Los agentes sociales que este martes han participado en la Mesa Sectorial de Educación entienden, de forma general, que con más personal se podrían desdoblar más aulas, con la ayuda de espacios alternativos en las localidades, para bajar la ratio de alumnos y aumentar así la seguridad.

La presencia de profesionales sanitarios en los centros educativos o la incorporación de los interinos antes del 9 de septiembre, para facilitar la planificación del curso, son otras de las reivindicaciones en las que han coincidido las organizaciones sindicales.

15 alumnos por aula

La Mesa volverá a reunirse el próximo día 9 para evaluar si la educación "va a ser presencial en todos los centros o si en algunos de ellos se tiene que establecer un modelo semipresencial o a distancia", según el presidente de PIDE, José Manuel Chapado.

Este ha defendido que es necesario un mayor aumento de personal para que la ratio sea de "15 alumnos por aula", pues se da la "paradoja de que no se permiten reuniones de más de 10 personas en la calle y, sin embargo, va a haber más de 20 alumnos en el mismo espacio cerrado", lo que "no se ajusta a la normativa sanitaria".

Chapado cree que todavía hay "incertidumbre" de cara al retorno a las aulas, sujeto a la evolución de la pandemia, mismo calificativo que ha usado el presidente de ANPE, Antonio Vera, quien ha pedido que el comienzo de la actividad lectiva no sea el día 10 de septiembre y "se retrase una semana", para dar margen a los equipos directivos y docentes a organizarse con las nuevas instrucciones.

PCR a los docentes

Además, los interinos se incorporan a los centros el día 9, por lo que ve "precipitado" que al día siguiente comiencen las clases.

Desde ANPE también han reclamado a la administración pruebas PCR a todos los docentes antes del inicio de curso, como medida de prevención, y no solo cuando haya contagios; así como la presencia de profesionales sanitarios en los centros educativos, ya que la figura de coordinador covid no deja de ser un docente que "no tiene esos conocimientos ni competencias sanitarias".

Para este sindicato, la ratio se debería fijar entre 10-12 alumnos máximo por aula y ha subrayado que en el aumento final de 744 docentes se debe tener en cuenta que "ha habido un recorte previo de 302 docentes".

Refuerzo de personal

A este mismo recorte se ha referido el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco Jiménez, quien ha lamentado además que las ratios de Educación se sitúan por encima de lo que pedían los sindicatos, "15 como máximo", estableciéndose en "20" y en algunos casos podrían ser superiores a esa cifra, como en Bachillerato y Formación Profesional.

Además, ha aludido al aumento de 150 docentes en la concertada, algo que no sería "proporcional" en la pública.

CCOO ha mencionado que al necesario incremento de personal docente, se ha de añadir el aumento de personal de limpieza, informáticos, especialmente en una enseñanza telemática, y monitores para las actividades formativas complementarias, así como un refuerzo de personal en servicios de prevención que "se quedan cortos para garantizar la coordinación entre Educación y Sanidad".

En cualquier caso, Jiménez ha resaltado que "la información es la mejor vacuna contra el miedo" y, al respecto, ha destacado que en la reunión de este martes se hayan puesto encima de la mesa muchas de las "soluciones y contestaciones" a las preguntas que llevan haciéndose muchos meses los miembros de la comunidad educativa, aunque, a su juicio, ha habido "poca negociación".

Interinos

La presidenta del sector de Educación de CSIF, Mercedes Barrado, ha reconocido el "esfuerzo" realizado por la administración para realizar más contrataciones aunque entiende que se precisan "más para esa bajada de ratio necesaria que permita la distancia social entre alumnos", así como la presencia de profesionales sanitarios en los centros.

Asimismo, ha subrayado la importancia de que los interinos estuviesen contratados a 1 de septiembre, y no el día 9, porque son el "refuerzo de los funcionarios de carrera" que ya están en los centros, con el objetivo de avanzar en la organización de los centros, la adaptación de los currículos y las medidas de evaluación.

Ha recordado que cinco sentencias "avalan" esta demanda de CSIF, dos de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX).

Alumnos con necesidades especiales

La secretaria del sector de la Enseñanza de FeSP-UGT Extremadura, Eva María González, se "ha alegrado" del aumento de docentes para desdoblar aulas en Infantil, algo en Primaria y para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, como orientadores o profesional de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje.

Unos profesionales muy necesarios para "solventar esa desventaja social" que se ha producido a consecuencia de la pandemia y así evitar el fracaso escolar en la región".

Otro aspecto que ha valorado es que la responsabilidad del cierre de un centro recaiga en Salud Pública y no en los equipos directivos, mientras que ha criticado que las ratios sean superiores a las que solicitaban los sindicatos de 15 alumnos por aula.