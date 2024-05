Extremadura mantendrá las aulas de 0-3 años el próximo año con fondos propios

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha garantizado este jueves el mantenimiento de las aulas 0-3 en centros educativos para el próximo año, pese a que ya se han agotado los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), por lo que se financiarán con fondos propios.

La consejera ha expresado este compromiso durante el debate de una interpelación de la diputada socialista Ana María Fernández en el pleno de la Asamblea de Extremadura, que ha puesto en duda que desde el ejecutivo regional se apueste por la universalidad de la escolarización para este tramo de edad y ha cuestionado las razones para no aumentar las plazas públicas.

La diputada socialista, que ha recordado la apuesta que el gobierno de Guillermo Fernández Vara, hizo en este sentido, ha criticado que desde el gobierno de María Guardiola se haya optado “por el carácter asistencial” y no por el educativo en la concesión de las ayudas, tanto desde la consejería de Educación como desde la Secretaría General de Igualdad.

También ha criticado que hay ayuntamientos que han pedido más plazas para centros públicos de sus municipios y no se les ha concedido, “pero han elegido limitar los derechos y retroceder”.

Mercedes Vaquera ha recordado que para el presente curso se ofertaron 1.967 plazas y se han matriculado 1.691, por lo que, a su juicio, no hay riesgo de que aquella familia que desee escolarizar a sus hijos, ya que no es obligatorio, no pueda hacerlo. “Quédese tranquila, que no se van a cerrar”, ha dicho la consejera extremeña, que también ha defendido la apuesta del ejecutivo para ayudar a los centros privados que ofrecen este servicio, a cuyos trabajadores “no vamos a mandar a la calle”, ya que el empleo “también es una prioridad” para este gobierno.

Vaquera ha detallado que en la actualidad la escolarización 0-3 años es posible en 40 centros propios, además de que hay 124 aulas experimentales para 1-3 años; 163 en escuelas infantiles de ayuntamientos; 11 en escuelas de la Consejería cedidas a ayuntamientos y en centros privados autorizados.

La titular de Educación también ha avanzado que la Junta trabaja en la puesta en la marcha de ayudas a la escolarización 0-3 años en cualquier centro autorizado y ha añadido do que se ha incrementado hasta 5 millones de euros el presupuesto para la educación en edad temprana, lo que, en su opinión, “es una muestra” de la apuesta de este gobierno autonómico.