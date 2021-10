El Supremo ratifica, por segunda vez, la incorporación de los docentes interinos el 1 de septiembre

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado, por segunda vez, que todos los interinos docentes no universitarios de Extremadura tienen derecho a incorporarse a sus destinos a fecha 1 de septiembre en lugar de una vez iniciado el curso, así como al cobro y reconocimiento de los días no contabilizados, según ha explicado la responsable de Educación de CSIF, Mercedes Barrado, que ha detallado que esta sentencia, sobre la que no cabe recurso, se refiere al curso 2018-2019 y aún está pendiente que el alto tribunal se pronuncie sobre los recursos planteados para el 2019-2020 y 2020-2021.

Barrado ha recordado que aunque en este curso, fruto de la primera sentencia favorable que logró CSIF, los interinos docentes se han incorporado a su destino como el resto de funcionarios, a la vista de esta segunda sentencia, la Consejería de Educación debería "arbitrar un procedimiento de oficio" que permita zanjar esta cuestión en los cursos pendientes "y no se haga más bola".

A su juicio todo apunta a que los próximos pronunciamientos del Tribunal Supremo irán en el mismo sentido, y ha criticado que pese a que en diciembre de 2020 la Junta de Extremadura anunció el abono de las cantidades adeudadas desde el curso 2017-2018 (al que se refería la primera sentencia del TS), posteriormente "se desdijeron" y dijeron que no lo iban a pagar "por lo que CSIF sigue luchando".

Barrado ha señalado que esta es la novena sentencia favorable que CSIF ha ganado sobre esta cuestión en distintas instancias judiciales y ha recalcado que es "para todos los interinos docentes" y "sienta doctrina", por lo que ha aclarado que los afectados no deben hacer, a partir de ahora, ninguna gestión al respecto.

La representante de Educación de CSIF, que ha estado acompañada por el jurídico, Fernando Enrique Palomino, ha estimado que el número de interinos afectados cada curso pueda oscila entre 3.000 y 4.000, aunque muchos repetirán de un curso a otro, y la cantidad que se les adeuda ronda los 1,4 millones de euros.

De esta sentencia, según Barrado, se beneficiarán un total de 4.086 interinos, de los que 1.611 pertenecen al cuerpo de maestros, y 2.475 a secundaria y a otros cuerpos docentes.

Además, ha precisado que puesto que depende de si tenían contratos a media jornada o completa, los interinos maestros, sin tener en cuenta trienios ni sexenios, podrían cobrar unos 632 euros brutos y el resto unos 158 euros.

Todavía están pendientes de sentencia otros dos recursos de la Junta en TS relativos a las sentencias del juzgado de Mérida y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) sobre los cursos 2019/2020 y 2020/2021.