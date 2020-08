Vara defiende criterios “definidos y homogéneos” para gestionar el curso escolar

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, espera que de la reunión del próximo jueves entre el Gobierno y la CCAA para abordar el inicio del curso escolar salga un "gran acuerdo" del sistema educativo y del sanitario porque "aquí los que se pueden quedar por el camino son los niños".

Por ello, ha vuelto a reclamar, y a ofrecer, "prudencia, mucho diálogo y seguridad" para garantizar una vuelta a clase "en las próximas semanas" con criterios definidos y homogéneos en el conjunto del país, para lo que a su juicio es imprescindible que "todo el mundo" ceda "un poquito".

Además, ha subrayado, no hay familia que pudiera entender que no salga un acuerdo de este encuentro porque se están tomando decisiones que tienen que ver con aspectos muy sensibles de la sociedad, como es la escolarización de los menores.

Para el jefe del Ejecutivo, sería conveniente que se fijaran unas fechas de inicio de curso "parecidas" y unos criterios de actuación en caso de aparición de algún positivo también "parecidos".

Pactar

En esta línea, ha criticado las "prisas" por parte de unos y de otros "de cada día decir algo nuevo y diferente de lo que ha dicho el anterior", pues en su opinión lo que hay que hacer es sentarse a hablar y pactar.

A su juicio, al ciudadano le da "exactamente igual" que sea una responsabilidad del Gobierno de España o de las CCAA, pues lo que quiere es que los responsables se pongan de acuerdo. "Esto es una obligación de todos y todos tenemos competencias", las CCAA y el Gobierno, ha insistido.

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a los sindicatos educativos, a las asociaciones de madres y padres de alumnos y a la escuela concertada por el esfuerzo que están realizando para ver "cómo arreglamos la difícil papeleta que tenemos por delante".

“Nadie tiene una varita mágica”

Al margen de ello, Fernández Vara ha argumentado que en estos momentos "la varita mágica de la decisión no la tiene nadie", pues nos enfrentamos a situaciones que cambian de un día otro y no se puede prever con mucho tiempo, porque "hay un elemento que no controlamos que es el coronavirus, que de una y otra manera nos condiciona".

En cualquier caso, ha abogado por esperar a ver qué se decide en la Conferencia Sectorial en la que, ha reiterado, hay que dejar "muy claro" qué hacer ante la aparición de casos, "porque lo normal es que aparezcan". Se debe intentar, ha añadido, que "afrontemos la aparición de casos como lo estamos haciendo en el resto de la sociedad y no estemos todos confinados en casa".

"Seguridad al cien por cien no hay, aproximarnos el máximo posible a ese cien por cien es lo que tenemos que intentar", ha afirmado.