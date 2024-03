La lluvia no impide que la reivindicación de la igualdad vuelva a llenar las calles

La tarde, por momentos lluviosa y con viento, no ha impedido que las reivindicaciones de igualdad entre hombres y mujeres vuelvan a teñir las calles extremeñas en las manifestaciones convocadas con motivo del Día Internacional de las Mujeres, eso sí, con una presencia menos numerosa y paraguas en mano.

En Cáceres, la marcha más numerosa ha partido desde la Plaza América, convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, donde se han dado cita más de medio millar de personas, una cifra que seguro irá aumentando a medida que avance.

Entre los asistentes, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acompañada de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, además del nuevo secretario general del PSOE, Miguel Angel Gallardo, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Angel Morales, y la secretaria general de CCOO, Encarna Chacón.

Concejales del Ayuntamiento de Cáceres y el ex alcalde cacereño Luis Salaya también han estado presentes.

La manifestación ha estado secundada por varios colectivos como Feministas Socialistas por la Abolición y Autodefensa Colectiva contra la Violencia Patriarcal con proclamas como “Que no, que no, que no tenemos miedo”, “Si tocan a una nos tocan a todas” y “Mujer empoderada ni sumisa ni callada”.

En esta concentración no ha participado la Plataforma de Mujeres Cáceres Abolicionista, que ha organizado una concentración independiente en el Quiosco de la Música del Paseo de Cánovas, por el “uso partidista que se da a la marcha”.

En Badajoz, cerca de un millar de personas han acudido a la manifestación convocada por la Plataforma 8M, presidida por el lema “Tu silencio también es violencia”, que ha partido desde la Avenida de Villanueva y que concluirá en la Plaza de San Francisco, donde se dará lectura al manifiesto y habrá un acto de solidaridad con las mujeres palestinas.

Entre los presentes, representantes sindicales, del PSOE, así como la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, la consejera de Educación, y el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías.

En la marcha, en la que también había banderas de apoyo a las refugiadas ucranias y con presencia de personas de todas las edades, se han lanzado consignas como “patriarcado y capital, alianza criminal” o “Aquí están las feministas”.

Isabel Franco, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, ha lamentado que haya personas que no entiendan esta reivinndicación, con un especial aumento entre los jóvenes, porque todo el mundo ha de entender que “la igualdad entre hombres y mujeres no significa quitarle nada a nadie, sino acabar con los privilegios”.

“No solo no se avanza en los derechos sino que los discursos de odio que se realizan de forma cada vez más habitual calan en la gente joven, donde parecía que el feminismo habia calado, pero hay un claro retroceso”, ha afirmado.

Por ello, ha abogado porque “hay que seguir avanzando y reivindicando porque los derechos de las mujeres se ganan con mucha lucha, pero se pierden con poco”.

En Mérida, donde la manifestación ha comenzado más tarde, sobre las ocho, los carteles de los mensajes en defensa de los derechos de la mujer han quedado algo ocultos por los paraguas de las personas asistentes, pues la lluvia ha sido persistente tanto durante la concentración previa, en la plaza de España, como en la posterior marcha.

'Mujeres feministas en lucha' era el mensaje que se trasladaba en la pancarta que abría la manifestación en la que han participado cerca de 200 personas, según datos portados por fuentes policiales.

Las y los asistentes han coreado lemas en favor de la conciliación y la corresponsabilidad, dos mensajes que también se han plasmado en los diversos carteles que han exhibido.

'Más conciliación y menos brecha salarial', 'igualdad, feminismo y convivencia' y 'mi feminismo es antiracismo' han sido algunos de los mensajes plasmados.

También se ha hecho alusión al conflicto bélico en Gaza, donde '9.000 mujeres palestinas han sido asesinadas', según rezaba uno de los lemas, acompañado también por banderas palestinas.

¡Qué viva la lucha de las mujeres! han coreados las personas asistentes al inicio de la manifestación, en la que ha participado la secretaria general de UGT-Extremadura, Patrocinio Sánchez, entre otros cargos tanto de este sindicato como de otros.