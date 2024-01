El Ayuntamiento de Plasencia pierde tres millones de euros de fondos europeos por no hacer dos obras

El Ayuntamiento de Plasencia dejará de percibir unos tres millones de euros de fondos europeos con los que pretendía cofinanciar la construcción de un nuevo geriátrico y aumentar la capacidad del aparcamiento de las huertas de La Isla, ya que ninguno de esos proyectos ha sido ejecutado y en un caso ni empezado.

Según ha reconocido en rueda de prensa el portavoz del Gobierno local y concejal delegado de Fondos Europeos, José Antonio Hernández, los plazos para ejecutar los proyectos “han caducado o van a caducar de forma inminente y todo indica que no existe posibilidad de prorrogarlos”.

Del total de los tres millones, unos 800.000 euros corresponden a la ampliación del aparcamiento de La Isla, “un proyecto que en la actualidad debía de estar casi finalizado y que ni siquiera se pudo comenzar a causa de un proceso judicial”.

El resto del dinero se corresponde con las certificaciones que no se han podido entregar en la obra de conversión de los pabellones militares en un geriátrico debido a los retrasos de la empresa adjudicataria.

En este último caso, el de la residencia de mayores, los fondos europeos “abren la opción de seguir acogiendo certificaciones hasta finales de marzo”, aunque la obra lleva parada desde hace nueve meses y el Ayuntamiento ha resuelto ya el contrato.

“Creemos que recuperaremos todo lo ejecutado hasta ahora, ya que se han estado pasando las justificaciones de las certificaciones que se han hecho de la obra, con lo que estamos hablando de más de la mitad de los fondos”, ha señalado el edil.

Respecto al resto, lo más probable, no es que se pierda, sino que no se consiga ese dinero, “por lo que no estamos hablando de un dinero que haya que devolver, sino un dinero que al final no conseguiríamos”.

De igual forma, rl consistorio “intentará” acabar esta obra con un nuevo proyecto y volver a conseguir fondos europeos para continuar la actuación que tenía planteada.

“Tendremos que conseguirlos en las nuevas convocatorias, porque entendemos que éstas no las van a prorrogar para nadie a estas alturas”, ha reconocido el concejal delegado antes de anunciar que pedirá a la Junta que invierta en la futura residencia de mayores, “siempre a través de fondos europeos”.

Respecto a la ampliación del aparcamiento de las huertas de La Isla, el proyecto ni siquiera se ha comenzado a ejecutar debido a un proceso judicial iniciado por dos de los tres licitadores.

El concejal asegura que si no hubieran planteado ese pleito, esa obra ya estaría prácticamente hecha y se disfrutaría de una duplicación de plazas en el aparcamiento de La Isla, pero debido a este pleito habrá que empezar de nuevo.