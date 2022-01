Plasencia sigue adelante con su cabalgata de Reyes y pide precaución

El Ayuntamiento de Plasencia mantiene la celebración, de cara el próximo 5 de enero, de una cabalgata de Reyes Magos tradicional, que pretende ser una cita segura, de ahí que el Gobierno municipal haya optado por "blindar" el desfile con seguridad privada y pedir "precaución" a los ciudadanos.

La concejala de Infancia y Familia, María Teresa Díaz, ha presentado este lunes en rueda de prensa las novedades que deparará el desfile de los Reyes Magos en la capital del Jerte, cuya organización, en la que participan más de un centenar de personas, supondrá un desembolso de alrededor de 52.000 euros.

Así, la cabalgata de 2022, que el pasado año fue reemplazada por una gala televisada debido a la pandemia de la COVID-19, recupera el desfile por las calles placentinas.

No obstante, Díaz ha confirmado que en el mismo no participarán niños, que no pasará por la Plaza Mayor para evitar la aglomeración de personas que suele producirse en ese punto, y que los Reyes Magos no subirán al balcón del Ayuntamiento para dirigirse a los más pequeños, si bien, lo harán a través de las redes sociales.

Así, el próximo 5 de enero los placentinos podrán volver a ver una cabalgata formada por cuatro carrozas que saldrá del recinto ferial a las 17:00 horas y recorrerá parte de la ciudad durante varias horas para volver al punto de salida.

Está previsto que se repartan unos 1.300 kilos de caramelos y que participen en el desfile más de cien personas, todas ellas adultas.

Un año más, la cabalgara volverá a estar "blindada", con la presencia de 22 vigilantes de seguridad y varios coches que vigilarán los cruces de calles, además de la presencia de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias.

La concejala de Infancia y Familia ha apuntado una serie de consejos básicos de protección antes y durante la cabalgata para evitar accidentes, como no usar paraguas para recoger caramelos, hacer caso a las indicaciones de los organizadores, no invadir el recorrido y llevar siempre a los niños cogidos de la mano.

Además, bajo el título de "Cabalgata segura" se han editado carteles que alertan de la necesidad del uso de mascarillas; la distancia de seguridad de 1,5 metros; mantener pocos contactos y permanecer en una burbuja estable.

También se recomienda quedarse en casa si hay síntomas, si se es positivo, contacto estrecho o se está a la espera de resultados.