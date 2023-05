Baselga fía el futuro de Cáceres a proyectos como la mina de litio

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, ha destacado su apuesta por Cáceres, una ciudad que, a su juicio, tiene un “gran futuro y, seguramente, en los próximos 10 años” protagonice la “explosión económica” de la región junto a Navalmoral de la Mata con proyectos como la mina de litio.

Así lo ha manifestado el líder de Cs este miércoles en un encuentro con los medios, junto al candidato a la alcaldía de Cáceres, Francisco Piñero, en el Paseo de Cánovas donde se ha instalado una oficina electoral a pie de calle.

A preguntas sobre el debate en torno al proyecto minero en Valdeflórez, Baselga ha subrayado que Cs “desde el principio de la legislatura apoyó la mina de litio porque no es un proyecto solo de Cáceres, sino de todos los extremeños y de Europa”, y ha recordado que “se ha cambiado el procedimiento”, pues “ya no será una mina a cielo abierto, con lo cual la contaminación va a ser prácticamente mínima”. “Siempre que se cumplan todos los requisitos legales y medioambientales este partido va apoyar la mina”, ha sentenciado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que se cumplirán porque “me he reunido varías veces con la minera” y ha incidido en que supondrá un “gran impulso” para Cáceres.

Según el candidato de Ciudadanos, “la mayoría está a favor de la mina, incluso el propio alcalde, Luis Salaya, que en un principio parecía estar en contra, y el PP han visto que esto es el futuro. Sería negar una realidad que es necesaria para Extremadura y los cacereños”, ha dicho.

En cuanto a los que no son partidarios del proyecto, Baselga ha declarado que “piensen en sus hijos y nietos porque al final se van a poder quedar a vivir aquí”.

En ese contexto empresarial, Baselga ha criticado que la “conexión a internet es deficiente en el medio rural y así no se puede atraer población ni empresas”, al mismo tiempo que ha apuntado la necesidad de ayudar a los empresarios desde el punto de vista fiscal porque, si no, “es la pescadilla que se muerde la cola: sin conexiones y sin infraestructuras no podemos salir de esta situación”.

Por otro lado, Baselga ha elogiado la candidatura de Piñero, del que ha dicho que es un candidato “con una gran trayectoria empresarial, que aportará mucho al consistorio cacereño y que, además, ha renunciado a cualquier tipo de asignación pública ante notario”, algo que ha calificado de prácticamente insólito. “Muchas veces en los ayuntamientos hay personas que no han gestionado nunca una empresa, que no sabe gestionar ni su propio patrimonio y que no han trabajado nunca fuera de la política”, ha señalado.

En este sentido, Piñero ha recalcado que “no soy político y veo que la gente está harta de los políticos que llevan años viviendo de esto y de sueldos públicos”.

Por ello, el candidato a la alcaldía ha planteado la creación de una concejalía “expresamente para atender las necesidades de los comerciantes e industriales de Cáceres. Este es mi compromiso con ellos, porque jugamos en el mismo equipo”.

Por último, a preguntas sobre la desintegración de Ciudadanos como grupo municipal en el Ayuntamiento de Cáceres, que inició la legislatura con cinco ediles y ahora sólo tiene uno, ninguno de los que tomaron posesión en junio de 2019, ha matizado que “eso va en la forma de las personas” y ha reconocido que el partido “ha cometido errores”.

Al mismo tiempo ha criticado que Francisco Alcántara y Mar Díaz, que abandonaron la formación naranja a los pocos meses de iniciar la legislatura, “han utilizado sus actas de concejales, manteniéndose como no adscritos, para montar su propio partido”, en referencia a Cáceres Viva.