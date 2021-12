Blanca Martín tilda de pesadilla lo de Alburquerque y pide a la acaldesa Murillo que se vaya

La presidenta de la Cámara legislativa extremeña, Blanca Martín, ha tildado de "pesadilla" la situación institucional que presenta el Ayuntamiento de Alburquerque, a cuyos gobernantes les ha instado a que se vayan.

"Lo de Alburquerque se ha ido de las manos, evidentemente", ha añadido Martín en declaraciones a EFE, pues, en su opinión, "no se puede bloquear un ayuntamiento y la representatividad" de todo un pueblo "en pro de los intereses de unos pocos".

A su juicio, y ante una situación "que no puede seguir así", cualquier instrumento que se pueda aplicar, "que tampoco los conozco muy en profundidad, debería de llevarse a cabo".

"Si no eres capaz de gestionar, vete y no te atrincheres", ha insistido Martín en un claro mensaje a la alcaldesa de la localidad, Marisa Murillo. "¿Has fracasado?, pues vete", ha remarcado. "Si no se quiere ir, habrá que poner los mecanismo necesarios para que se vaya", ha expuesto Martín al ser preguntado por la negativa de Murillo a abandonar la Alcaldía.

"Llegaron otros y lo harán mejor o no, pero debe marcharse", ha vuelto a insistir la presidenta de la Asamblea extremeña ante la mala gestión municipal.

Una gestión que ha desembocado en impagos de hasta 11 meses a las trabajadoras y trabajadores municipales, una acumulación de impagos a proveedores y una alarmante merma en la calidad de los servicios municipales.

Según se expuso en un reciente debate en la Asamblea de Extremadura sobre esta cuestión, la deuda de este consistorio se estima en 15 millones de euros, de los que 6,6 millones es deuda financiera, más de 1,7 millones corresponden a nóminas impagadas a los trabajadores, casi cinco millones por impagos a la Seguridad Social y con un remanente negativo de casi dos millones de euros.