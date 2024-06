La consejera extremeña de Agricultura: “Yo debería estar penando porque dos hectáreas de secano son para morirse de hambre”

La consejera extremeña de Agricultura, del PP, Mercedes Morán, ha admitido que es propietaria de una parcela de viñedos en Almendralejo (Badajoz) pero que no ha incluido en el megaproyecto del regadío de Tierra de Barros, una infraestructura anhelada por los agricultores de esa comarca pacense pero que se ha visto frenado porque precisamente la Junta de Extremadura ha desviado 104 millones de euros de fondos europeos destinados a esta infraestructura para otros fines

Morán ha utilizado este jueves la tribuna de la Asamblea para responder a la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, que se ha referido a la información desvelada por elDiario.es Extremadura sobre el posible conflicto de intereses de la consejera en este asunto al ser titular de un terreno al 50% junto a su hermano, que perderá valor al tener que ser expropiado, en parte, para las obras de regadío. Sin embargo, estos trabajos que tendrían que traer agua desde los embalses de Alange y Villalba de los Barros para regar 15.000 hectáreas de viñedos y olivos no se ejecutarán de momento porque el Gobierno regional de PP y Vox, del que Morán forma parte, ha eliminado la financiación.

Según su declaración de bienes, la consejera es dueña al 50% de una dos parcelas de viñedos de 3,48 hectáreas y 1,4 hectáreas, que no están incluidas en la superficie regable de Tierra de Barros. Es más, el terreno de mayor superficie ha sido objeto de expropiación forzosa para ejecutar la infraestructura. Hace ahora dos años fue citada para el levantamiento del acta de ocupación de su parcela. Y se da la circunstancia de que Morán era entonces portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, que estaba en la oposición, y desde esa posición criticó la “miseria” y el “racaneo” de la Junta por las compensaciones a los propietarios, entre los que se encuentran también varios de sus hermanos, según se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el 26 de abril de 2022.

“Mi declaración de bienes se conoce dese hace años. ¿Usted cree que ser terratenientes es tener 2,4 hectáreas de terrenos?”, ha preguntado la titular de Agricultura a la portavoz socialista, aunque en su declaración de bienes aparecen 3,4 hectáreas. Su nivel de enfado ha ido a más contra Álvarez por sacar el tema en el pleno: “Como usted no tiene ni puñetera idea de agricultura, no sabe que yo debería estar penando porque dos hectáreas de secano es para morirse de hambre y lo que me interesaría es que estuvieran en regadío”.

Por ello, Mercedes Morán ha negado ser “juez y parte” en el proyecto y tener “poder de veto”: “¿Cree usted que yo tengo capacidad de veto a ningún proyecto en Extremadura? ¿Dónde está ese veto?”. No obstante, la consejera del PP ha admitido que, aunque ella no explota la parcela, lo hace “un familiar, que es agricultor y no terrateniente, y se levanta todos los días para montarse en el tractor y trabajar”.

La consejera ha acusado al PSOE de “enfangar todo y revolver todo” por “estar nerviosos” por la comisión de investigación que se va a crear en la Asamblea, pero Morán ha sido especialmente dura con la portavoz socialista: “Somos del mismo pueblo [Almendralejo] y a las dos nos conocen: mi recta trayectoria trabajando durante 30 años por el sector agrícola y ganadero, y a usted la conocen por sus mentiras”.

La financiación del regadío

La responsable de Agricultura en el Ejecutivo que dirige María Guardiola ha comparecido en el pleno para informar de las modificaciones resultantes de la reprogramación del Programa de Desarrollo Rural para no perder los 104 millones que iban a ir destinados al regadío de la comarca pacense y que tienen que gastarse antes del 31 de diciembre de 2025. A pesar de ello, ha asegurado que la Junta no renunciará “de ninguna manera” a esta infraestructura.

Pero el proyecto ha sido protagonista desde primero hora en el parlamento extremeño. La presidenta ha tenido que responder a preguntas de Unidas por Extremadura y del PSOE sobre este tema. En su intervención ha dejado claro que la Junta no puede financiar la inversión del regadío “a pulmón”, como exigen sus socios de Vox bajo la amenaza de no aprobar los presupuestos de 2025, que ya han comenzado a elaborarse.

Guardiola busca una financiación a tres bandas entre el Ejecutivo regional, los regantes y el Gobierno, que en 2019 declaró el proyecto de interés regional. “Por su puesto que la Junta va a apostar su financiación en este proyecto, pero insisto, lo vamos a hacer de forma seria y haciendo las cosas bien, ni buscando titulares ni jugando con el dinero de todos los extremeños”, ha declarado. En este sentido, ha añadido que se sigue “trabajando con las instituciones europeas para que este proyecto pueda ser incluido y financiado en el siguiente periodo de programación”.

La presidenta ha explicado que el dinero europeo del PDR 204-2022 se ha repartido para que no se perdiera, ha acusado al PSOE de mentir a los ciudadanos en la anterior legislatura y de ocultar el rechazo de la Comisión Europea al proyecto porque carece del informe de impacto del regadío en el Plan Hidrológico de Cuenca del Guadiana. Guardiola ha pedido tranquilidad al PSOE porque “la verdad ya está en marcha y su tragicomedia ya se acaba”, ha dicho en referencia a la comisión de investigación, una amenaza que han repetido en la tribuna diputados del PP y miembros del gobierno.