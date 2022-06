Fernández Vara será el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura por quinta vez

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE en la región, Guillermo Fernández Vara, repetirá como candidato en las elecciones autonómicas de 2023 y será la quinta vez que lo haga.

Fernández Vara lo ha anunciado este viernes tras la reunión de la comisión ejecutiva de los socialistas, que se ha celebrado en Mérida, aunque la noticia se esperaba. El pasado mes de octubre volvió a ser elegido secretario general del PSOE de Extremadura y justo dos años antes la Asamblea derogó, gracias a la mayoría absoluta del PSOE, la ley que limitaba a dos los mandatos de los presidentes autonómicos, lo que le daba vía libre a volver a ser candidato en 2023.

No obstante, el presidente extremeño ha aclarado de su designación dependerá del partido y que también podrían presentarse otras candidaturas.“Yo no me propongo, yo me pongo a disposición del partido”, ha afirmado Fernández Vara, para quien “no hay nada más sagrado que tu nombre encabece una lista con unas siglas y que sea la esperanza de mucha gente para que su vida sea algo mejor”.

Cuatro elecciones como candidato

La primera vez que Fernández Vara se presentó como candidato a la Junta fue en 2007. Sustituyó a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y arrasó en las urnas al conseguir 38 de los 65 diputados de la cámara legislativa autonómica. Sin embargo, en 2011 perdió ante el PP de José Antonio Monago, que se convirtió en presidente con la ayuda de IU.

En las elecciones de 2015 ganó el PSOE pero su mayoría simple le obligó a apoyarse en Podemos. En los últimos comicios, los de 2019, Fernández Vara volvió a conseguir una mayoría absoluta para los socialistas con 34 de los 65 diputados.

En la actualidad también es secretario de Política Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE de Pedro Sánchez.