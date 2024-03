Gallardo se propone con el PSOE ganarse el Gobierno de Extremadura, pero huyendo del “y tú, más”

Miguel Ángel Gallardo se ha proclamado este sábado líder del PSOE en Extremadura con una comisión ejecutiva hecha libremente a su medida, y con la cual y el resto de socialistas quieren “ganarse” el Gobierno autonómico a base de recuperar la ilusión “que muchos extremeños perdieron en nosotros”.

El XIV Congreso Extraordinario del partido se ha clausurado esta tarde en la institución ferial de Mérida (Ifeme) en un acto final en el que han participado el ex presidente autonómico y ex secretario regional, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, y el propio Gallardo.

Tras ver elegida su ejecutiva con un 68,60% de los votos, el ex alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación provincial de Badajoz ha explicado que por eso mismo, por haber tenido manos libres para confeccionarla, la responsabilidad máxima de los posibles errores del partido será de él y no una responsabilidad colegiada. “El derecho a equivocarme creo que es la mejor forma de acertar”.

En la ejecutiva repite él solo, la reduce de 50 a 29 personas, y aparte de nombrar presidenta a la consejera de Agricultura Begoña García, la gran novedad es situar de vicesecretaria regional a Eva María Pérez López, que fue consejera de Educación tanto con Ibarra como con Fernández Vara, que se enfrentó a este último en primarias en 2017 pero que perdió y no fue integrada en la nueva dirección.

Recuperar el Gobierno regional

Él y su nuevo equipo “tenemos una responsabilidad enorme, ganarse el gobierno de Extremadura, no ganar como dije esta mañana, digo ganarse porque hay que trabajar cada día pueblo a pueblo, cada comarca, cada provincia, para hacer región ”.

Después de viajar con motivo de las primarias que ganó el pasado 3 de marzo a la otra candidata, Lara Garlito, “voy a recorrer ahora Extremadura despacio, esta ejecutiva es el reflejo del talante militante que tiene este partido y por eso tenemos que empezar a ser esponja, absorber lo que quieren los extremeños; haremos una conferencia política, con tranquilidad, un debate interno pero no entre nosotros sino con los ciudadanos, vamos evaluar cada ejecutiva con cuántos colectivos ha hablado y lo pondremos todo en común, esa va a ser la primera tarea de la ejecutiva”.

Pero como oposición al Gobierno extremeño PP-Vox “no vamos a trabajar en el y tú más, aunque sí en que sus mentiras no queden en el ideario de la gente como verdades”.

Gobernar de nuevo Extremadura solo será posible si “recuperamos la ilusión que muchos extremeños perdieron en nosotros”.

Predica lealtad con la ciudadanía: “Yo no puedo entender que tenga que defender a Extremadura por encima del partido, porque entonces es la ejecutiva y el partido los que se están equivocando”.

Jóvenes

El nuevo secretario general del PSOE Extremadura ha dicho que una de sus preocupaciones principales son los jóvenes. “Me preocupan mucho, están hartos del tú más, así que hay que salir de esa rueda que les aleja de la política, porque en realidad lo que ven es politiqueo; debemos conocer sus inquietudes y preocupaciones”.

Acercarse a esa generación que “tiene miedo a su futuro”, ven el desarrollo de la inteligencia artificial, piensan qué harán con ello las grandes corporaciones, y si lo que ellos se prepararon valdrá para encontrar trabajo o lo hará esa inteligencia artificial.

Cultivo de tabaco

Otra de sus preocupaciones mencionada son los cultivadores de tabaco de la Vera y del Campo Arañuelo en la provincia de Cáceres.

“Estoy de acuerdo con la importancia de un nuevo plan contra el consumo de tabaco, pero es fundamental que entiendan, no se va aprohibir el tabaco, que el que se consuma sea de calidad, con trazabilidad, por eso hay que convencer de que en ese nuevo plan de prevención del tabaquismo el etiquetado no sea genérico porque se destruye empleo y no se consigue lo esencial, que es que hay que evitar que los jóvenes consuman tabaco; la ciudadanía, que deje de fumar, o no fume, pero que si lo hace lo haga con garantía de trazabilidad, y no se compre de otros lugares donde no se conoce”.

Tras admitir que él no creía en las primarias porque en ese proceso unos se ponen contra otros, “veo que no es así sino que ganamos todos”.

Miguel Ángel Gallardo ha terminado su discurso con un “nos equivocaremos pero os garantizo que nunca os defraudaremos, estamos aqui para tabajar, trabajar y trabajar, eso es lo que va a hacer la nueva ejecutiva a partir lunes que tendrá su primera reunión”

“Muchas gracias compañeros y compañeras, y a trabajar”.

Ibarra pone la mano en el fuego por Vara y Vergeles

El expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha dicho en su discurso de la clausura congresual que pone “la mano en el fuego” por el expresidente Guillermo Fernández Vara y su consejero de Sanidad, José María Vergeles, en el caso de las 800.000 mascarillas halladas en Almendralejo.

Aunque no ha hablado con ellos sobre este caso “no ha hecho falta” porque “sé de su honorabilidad y honradez” y porque el PSOE “es un partido decente”.

El expresidente extremeño, que ha destacado la juventud de la nueva ejecutiva socialista, ha indicado que cuando el PSOE elige a su dirección “no elige al mejor del PSOE sino al mejor para el PSOE en ese momento”, y le recomendado a Gallardo que no le dé importancia al porcentaje que ha respaldado a su ejecutiva, porque lo importante “es quien esté contigo al lado para conseguir los grandes objetivos fijados”.

También les ha aconsejado que “no hay que estar todo el día con la matraca del y tú más”, y les ha instado a los socialistas a “decir a verdad y salir del lodo”.

“No hace falta pedir todos los días la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, ella solo va a caer porque mintió o le mintieron”, ha remarcado.

Por último, se ha mostrado orgulloso de defender la unidad de España y ha criticado que en formaciones como Sumar haya gente que se dice de izquierdas pero reconozcan que son independentistas.

Ha mancionado a una izquierda que “llegó para asaltar los cielos y ha pasado del podemos al bebemos”. Pablo Iglesias ha anunciado que abrirá un bar en Lavapiés, Madrid.

La ministra elogia a Ibarra y Vara

Por su parte la ministra Pilar Alegría ha aplaudido el trabajo de primarias previo al Congreso y elogiado a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el único presidente autonómico que ha permanecido 24 años en el cargo -en ese momento Ibarra se ha emocionado y ha estado a punto de llorar-, además de la labor del también expresidente Guillermo Fernández Vara, que dejaba hoy el cargo al frente del PSOE.

Un político al que ha calificado de leal, honesto, trabajador y generoso, “porque a pesar de haber ganado las últimas elecciones autonómicas se ha puesto a un lado”, para que el partido abriera un “nuevo tiempo, con un nuevo liderazgo”

“Coloquemos a esta tierra en la senda de progreso para volver a recuperar la Junta de Extremadura -en manos del PP desde 2023-. El futuro está por escribir y lo va a escribir este partido”.

“No se trata de gobernar por gobernar, se trata de devolver la dignidad a lo extremeños” y ha augurado que Miguel Ángel Gallardo será el nuevo presidente de la Junta.