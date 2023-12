Miguel Ángel Gallardo cree que la presidenta de Extremadura intenta parecerse a Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho este martes que el Ejecutivo regional es “el Gobierno de la mentira” y su presidenta, María Guardiola, intenta parecerse tanto a Isabel Díaz Ayuso como a Juan Manuel Moreno, pues “no tiene sello propio”.

Sin dicha idiosincrasia propia, una persona “acaba sigue siendo distinta a lo que realmente se esperaba” de ella, ha agregado Gallardo durante un desayuno navideño con los medios de comunicación de esta provincia celebrado en el centro cultural Hospital Vivo.

En su intervención, el presidente de la institución provincial ha expuesto que el actual Ejecutivo extremeño “nació de la mentira o de la falta de palabra, pues la líder del PP, María Guardiola, ”afirmó que nunca gobernaría con Vox y acabó cediendo“ a las pretensiones de este partido ”de la peor forma posible“. A su juicio, en el Ejecutivo regional ”la palabra no tiene valor. Lo que tiene valor es el politiqueo y la foto“.

“Es el Gobierno de la mentira, basado en la artificialidad”, ha insistido Gallardo, quien ha rechazado que el Gobierno central esté perjudicando a Extremadura. “Eso es falso”, ha remarcado.

Asimismo, ha manifestado que Guardiola no puede pedir al Gobierno centro más recursos para Extremadura a la vez que opta por no exigir 65 millones de euros para esta comunidad autónoma, o criticar que el ministro de Transportes aún no haya fijado una fecha para reunirse con ella “cuando, como alcalde de Villanueva de la Serena, aún no tengo fecha” a pesar de haberle pedido una reunión hace ya dos meses. “Debe interesarse por los extremeños si luego quiere exigir que el Gobierno de España se interese por Extremadura”, ha añadido.

En clave interna del PSOE extremeño, Gallardo, quien ya anunció que optará a su Secretaría General, ha expuesto que el Ejecutivo autonómico se encontrará el próximo año “con un PSOE en todo su esplendor”. “Se trabaja por un liderazgo” capaz de “transformar la política”, ha añadido Gallardo, quien ha afirmado que “cuenta con apoyos, y no parece que sean pequeños”, en la carrera para liderar el PSOE de Extremadura.

Por otra parte, y en referencia al centro cultural Hospital Vivo, Gallardo ha anunciado que en 2024 comenzarán las obras de rehabilitación de las plantas superiores y ha instado al Gobierno extremeño a que decida a la mayor brevedad posible “qué quiere hacer” con el espacio de esta instalación que depende de la Junta. “Tanto si decide actuar como si no, que lo diga cuanto antes”, ha insistido el presidente provincial.

En este desayuno informativo, la Diputación Provincial ha rendido un homenaje a dos periodistas fallecidos en este año: Miriam Fernández Rua (Diario HOY) y Alejandro Sordo De las Heras, impulsor del diario digital Extremadura7días.