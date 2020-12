Monago cree que el comportamiento de Vara con la oposición es "más duro que el del propio Sánchez"

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha lamentado este miércoles que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no se reúna con el representante del principal partido de la oposición, pero sí lo haga con "comisionistas de la mina de litio", en referencia a la reunión celebrada entre Vara y Cayetano Polo -fichado por la promotora de la mina tras su salida de Ciudadanos- en la sede de Presidencia hace unas semanas.

"Yo para ir a la oficina de Fernández Vara tengo que buscar en google maps para saber donde está", ha dicho en tono irónico el presidente del PP extremeño a preguntas de los medios sobre cuando fue la última vez que mantuvo un encuentro oficial en la sede de Presidencia de la Junta con Guillermo Fernández Vara.

Monago, que ha hecho balance político de 2020, ha echado en falta que Fernández Vara se ponga en contacto con el PP para abordar los principales problemas y retos de Extremadura, y ha aventurado que la mayoría absoluta del PSOE "le va a sentar muy mal a los socialistas y a Extremadura".

"Habla con los comisionistas de la mina para tomar café y está en su derecho de hablar con quien quiera y si no quiere hablar conmigo, no pasa nada", ha reiterado Monago, que ha recordado que se ha ofrecido muchas veces, por ejemplo para la elaboración de los planes de resiliencia o el diseño de los programas operativos.

No obstante, ha precisado que no quiere que se piense "que estoy llorando porque no me reciba, esa es su opción y la respeto", pero cree que los extremeños tienen que saber que mientras que Pedro Sánchez y Pablo Casado han hablado varias veces, oficialmente en Moncloa, él no recuerda cuando fue la última vez que habló con él en Presidencia.

Por eso, ha asegurado que cuando Vara dice que hay estabilidad y diálogo con las fuerza políticas no sabe a quién se refiere "y desde luego al PP no", un comportamiento que considera que es más duro que el del propio Sánchez "del que Vara es el primer follower presidencial".