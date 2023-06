El PP se abre ahora a gobernar con Vox en Extremadura: “A los ciudadanos les da igual que un consejero sea Pepe o Juan”

Vox marca los tiempos al PP en Extremadura. Hasta el momento solo se ha celebrado una reunión entre ambos partidos y desde entonces “no se han producido” avances en las negociaciones para acceder a la Junta y desbancar al PSOE de Guillermo Fernández Vara, que ganó las elecciones autonómicas por más de 6.000 votos pero empató a escaños, 28, con el PP.

Instaurar un "orden moral" y "tumbar la ley bolivariana de vivienda": metas de Vox en Extremadura para gobernar con el PP

A pesar de ello, la candidata del PP, María Guardiola, continúa bajando el tono con la formación de extrema derecha y ha pasado de ser tajante al rechazar la entrada de miembros de Vox en su Ejecutivo a contemplar por primera vez esa posibilidad tras el acuerdo de coalición en la Comunitat Valenciana: “A los extremeños les da igual que el consejera de Agricultura sea Pepe o Juan, lo que quieren es que haya políticas beneficiosas que atiendan sus demandas y necesidades”.

La presidenta del PP, no obstante, ha querido separar el pacto valenciano de las negociaciones en Extremadura porque “cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades”, ha dicho, por lo que cualquier acuerdo no se tomará desde una “perspectiva nacional, puesto que esta región no será moneda de cambio de absolutamente nada”.

Pero el caso es que, aunque el PP necesita a los cinco diputados de Vox para acceder a la Junta, las negociaciones están en punto muerto porque en el único encuentro celebrado hasta ahora únicamente se acordó que el partido de Santiago Abascal tomase la iniciativa y llamara al PP para mantener una nueva reunión. Eso no se ha producido, y es que Vox no parece tener prisa en Extremadura, como ha expresado Guardiola.

El martes se constituye la Asamblea

Sin embargo, el tiempo apremia. El próximo martes tendrá lugar la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura y las derechas podrían llegar sin acuerdo a esta cita. De hecho, el PP ha desvelado que ya tiene decidido el sentido de su voto de cara a la Mesa del Parlamento extremeño.

En este sentido, la candidata del PP ha insistido en que no se ha hablado de puestos con la extrema derecha porque su objetivo es un “acuerdo programático”. Por ello, ha emplazado a Vox a que se siente a negociar con medidas a llevar a cabo en el futuro Gobierno.

El bloque de derechas mantiene un tira y afloja desde la noche del 28M. El PP ha intentado meter presión a Vox para sentarse a negociar desde el primer momento, pero también ha marcado líneas rojas que no han gustado a sus interlocutores. Guardiola ha llegado a poner en evidencia la falta de medidas concretas de la extrema derecha para Extremadura, que acudió a las elecciones autonómicas sin un programa concreto para la comunidad, y ha insistido antes, durante y después de la campaña que gobernaría sola, en minoría si hiciera falta.

Además, ha adquirido un perfil moderado que le costado enfrentamientos públicos con Vox. La presidenta del PP se ha comprometido a mantener los derechos al aborto y de las personas LGTBI, ha defendido la inmigración y ha definido la violencia machista como una “lacra”. No obstante, el pasado lunes desveló que en el único encuentro que su formación ha mantenido con Vox no se han puesto sobre la mesa estos avances sociales.