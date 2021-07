El PSOE hace un llamamiento a la responsabilidad mientras el PP pide que se aceleren las vacunaciones

El Consejo de Gobierno se reunía este domingo de forma extraordinaria y acordaba el cierre perimetral de las localidades de Malpartida de Plasencia y Torrenjocillo al encontrarse ambas en situación de riesgo muy elevado por la incidencia de la covid-19. Un día en el que la región registraba casi 200 contagios, subía la presión hospitalaria y la incidencia acumulada, que ya se encuentra en 137,74 casos a los 14 días y a los siete días en 101,06 casos por cada cien mil habitantes.

Este lunes, el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido responsabilidad, ante el aumento de la incidencia de la pandemia en la región, para no dar "marcha atrás" en la recuperación económica y del empleo.

En una rueda de prensa, ha compartido las consideraciones del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, de que, a la hora de tomar medidas restrictivas, además de la incidencia se tenga en cuenta la gravedad de los casos.

El diputado socialista ha señalado que están "preocupados" por el crecimiento de la pandemia pero "afortunadamente" no hay un incremento proporcional de la presión hospitalaria ni de ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

A su juicio, hay que hacer un equilibrio entre economía y salud y por eso ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la solidaridad con sectores que lo ha pasado muy mal en esta crisis como la hostelería, y a acudir a los cribados masivos.

En el caso de los jóvenes, los que más se están contagiando, les ha pedido que piensen en su futuro, porque si la situación empeora van a tener más dificultades.

Monago: "Si hay dosis yo vacunaría mañana, tarde y noche"

Por su parte, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, se ha mostrado partidario de "acelerar" todo lo que sea posible el proceso de vacunación, como ya están haciendo otras CCAA, si como se ha anunciado hay dosis suficientes.

En la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Dirección del PP, el líder de los populares extremeños ha respondido así a preguntas sobre si habría que iniciar la vacunación con colectivos más jóvenes dada la evolución de la incidencia.

"Si hay dosis yo vacunaría mañana, tarde y noche", ha aseverado Monago, que considera que la Junta debería hacer "todos los esfuerzos".

Sin embargo, sobre la necesidad o no de endurecer las restricciones tras el repunte de contagios, José Antonio Monago ha preferido no pronunciarse al no tener información científica al respecto.

Según ha criticado, la comisión parlamentaria sobre la covid-19, donde la oposición debería recibir de la Junta detallada información y datos sobre las decisiones adoptadas, "lleva meses sin convocarse".

Cs pide que no se dé marcha atrás en la hostelería

Asimismo, Ciudadanos ha instado a la Junta a no dar marcha atrás en las medidas de flexibilización de la hostelería ante el reciente repunte de contagios de Covid-19 en la región, a la vez que le han parecido acertados los cierres perimetrales de las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Torrejoncillo.

En rueda de prensa, el portavoz de la formación naranja, David Salazar ha afirmado que es "compatible" una tasa de incidencia "más alta" sin que se vaya hacia atrás en las medidas de flexibilización, ya que la tasa de hospitalización es menor debido a que los contagios se producen mayoritariamente entre jóvenes.

"No podemos ir marcha atrás por culpa del virus, creemos que la pandemia está controlada", ha señalado.