Ricardo Cabezas: “Badajoz es la primera ciudad gobernada por un tránsfuga, han sido cuatro años de pitorreo”

Caminar con el candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz es muy difícil, al menos cuando el ambiente electoral lo impregna casi todo. Esta entrevista a Ricardo Cabezas se hizo el pasado martes en el parque del barrio de San Fernando, a solo 72 horas del inicio de la campaña, donde es una hazaña dar un paso sin que un vecino le pare, bien para desearle suerte, bien para denunciar la situación de la zona. Tampoco es casualidad porque Cabezas, que ha sido el que ha escogido el lugar de encuentro, se ha criado en San Fernando y ha nacido en el vecino Gurugú, un barrio protagonista de las páginas de sucesos regionales hasta hace pocos años.

¿Por qué ha querido que esta entrevista se haga en esta parque?

Esta es una de las zonas de juego de mi infancia y de mi adolescencia. Me he criado en esta zona de Badajoz, la Margen Derecha como todo el mundo la conoce, aunque nací y también crecí en el barrio del Gurugú. Cruzábamos las vías del tren para venir a San Fernando y disfrutar de este parque.

San Fernando es Badajoz, pero ¿cómo se ve Badajoz desde este barrio?

Desde que éramos pequeños, cruzar el río era decir 'Vamos a Badajoz' porque era la frontera natural entre las dos zonas de la ciudad, pero con la creación de los puentes se difuminó. Por cierto, unos puentes gracias a gobiernos socialistas y una de las primeras cosas que reivindicaremos a la Junta al llegar a la alcaldía será un sexto puente y el presidente Vara es consciente de esta necesidad. Pero la visión desde aquí es la falta de recursos, medios y atenciones del ayuntamiento. El ejemplo más claro es la piscina de la Margen Derecha del Guadiana, que no se va a hacer. Es una pena. El presidente Vara se puso a disposición de Fragoso en el anterior mandato, dos millones de euros que se van a tener que devolver con un 3% de intereses porque se ha incumplido el acuerdo entre administraciones y eso es lamentable. Espero solventar esta situación en cuanto accedamos al ayuntamiento. Es un proyecto fundamental para esta parte de Badajoz, pero también lo es para toda la ciudad porque tenemos un déficit en infraestructuras deportivas y una de ellas son las piscinas: solo hay dos públicas, de verano y de invierno

¿Cuál es el modelo que defiende para la mayor ciudad de Extremadura?

Queremos una ciudad donde se redistribuya la riqueza y las inversiones. En Badajoz se invierte poco, tenemos más de 70 millones de euros de remanente de tesorería o dos millones de ahorro en el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Son cuestiones inconcebibles porque un buen gestor se caracteriza por la capacidad inversora en su ciudad y no por la capacidad de ahorro derivada de la falta de inversión. Así que será una de las cuestiones que abordaremos de manera inmediata, esa inversión que se necesita para corregir los desequilibrios y las desigualdades que hay entre unos barrios y otros. Tenemos dos Badajoz: muy poquitas zonas donde apenas se queja la gente y luego tenemos otro Badajoz donde hay muchas reivindicaciones y lamentos de vecinos, colectivos vecinales, asociativos y culturales. Necesitamos una ciudad más equilibrada donde se practique la justicia social y donde a todos les llegue los recursos públicos tan necesarios para darle vida a los barrios y pedanías.

Suele ser habitual en casi todas las ciudades las críticas de los barrios por la falta de servicios y recursos respecto al centro. Pero en Badajoz han salido en las últimas semanas colectivos del Casco Histórico ha denunciar su situación

En el Casco Histórico podemos hablar de zonas de pobreza y marginalidad. En cualquier capital de provincia de España se ha recuperado, menos en Badajoz en 28 años de gobierno del Partido Popular. Hace poco di una rueda de prensa en la calle Encarnación porque en el 2010 se encargó un estudio desde el Ayuntamiento para detectar cuál era la peor calle del Casco Antiguo y se determinó que era esa. Bueno, pues 13 años después está peor que entonces. En estos casi 30 años del PP, con tantos medios económicos de ahorro, no se entiende que esté en el actual estado en el que se encuentra. En las anteriores elecciones, todos los partidos llevábamos en nuestros programas la creación del Consorcio del Casco Histórico, pero ha terminado el mandato y lo único que se ha quedado ha sido en la constitución.

¿Por qué no ha salido aún adelante ese Consorcio?

Porque no se ha tomado en serio por parte del Ayuntamiento. Es verdad que los grandes titulares de este mandato han sido los ceses, las dimisiones, las expulsiones, los cambio de alcaldía, los cambios de delegaciones… Con este panorama es muy difícil emprender proyectos importantes en la ciudad como la creación del Consorcio del Casco Histórico en el que se necesitan todas las energías, los empeños, el trabajo de diferentes servicios municipales… Agradezco el trabajo realizado por los funcionarios, pero lamentablemente al final se ha quedado en una constitución a nivel burocrático porque no se ha llevado a cabo ninguna medida durante estos cuatro años a través de este Consorcio. Son otros cuatro años más de pérdida de tiempo, pero estoy convencido que en el próximo mandato, de la mano del presidente de la Junta de Extremadura la Diputación y el Ayuntamiento se abordarán muchísimas intervenciones tan necesarias para recuperar de una vez por todas nuestro Casco Histórico y todo el valor patrimonial y monumental que hay dentro de él.

En lo que llevamos de entrevista ha aludido en muchas ocasiones a la Junta de Extremadura y en que usted restablecerá las relaciones entre distintas instituciones si gana el 28M. ¿Qué hay de cierto en el mantra que reitera el PP, y ahora también Ignacio Gragera, sobre un cierto maltrato de la Junta a Badajoz?

Todas las grandes inversiones que tiene Badajoz vienen de la mano de la Junta de Extremadura o del Gobierno de España, tienen sello socialista. Si nos montamos en un coche y hacemos un breve recorrido por la ciudad vemos desde la plataforma logística, con todos los proyectos empresariales que ya tenemos en marcha y que son una realidad, hasta el quinto puente, el puente de la Autonomía, el Puente Real, el pabellón de La Granadilla, todos los centros de salud, los centros educativos, la intervención en los parques del río, en el Rivillas y el Calamón, el Hospital Vivo como uno de los mejores espacios de dinamización cultural de España… Los proyectos de importancia y de calado que han favorecido el desarrollo y la expansión de Badajoz han venido siempre de la mano de los socialistas. Lamentar que no hemos crecido y no nos hemos desarrollado más si nos comparamos con otras capitales de provincia tanto a nivel patrimonial como a nivel industrial o empresarial ha sido porque aquí parecía que les daba votos decir: “No, no si nosotros vamos por independientes”, “ Badajoz es una isla en todo el contexto socialista regional y y provincial” cuando en realidad se estaban perdiendo oportunidades . Vamos a establecer un nuevo tiempo en Badajoz con un gobierno liderado por el Partido Socialista que le dé estabilidad a la ciudad, que vuelva a recuperar esas magníficas relaciones institucionales, que nunca se tenían que haber perdido, para iniciar esa nueva transformación y modernidad que necesitamos.

Hace cuatro años ganó las elecciones, aunque no pudo gobernar, y ahora se le ha planteado un final de legislatura que muchos candidatos querrían encontrarse por los titulares que han generado el conflicto laboral entre el equipo de gobierno y la Policía, el cierre de bibliotecas e instalaciones deportivas por la falta de personal, pedanías sin bibliobús porque no se arregla el vehículo… y como colofón la gestión del Carnaval de este año.

Son muchísimos los problemas que han surgido a lo largo de este mandato. Son aquellos que decían que lo iban a hacer maravillosamente bien y por eso no me dejaron gobernar después puede ser el partido ganador. Lamento mucho esta pérdida de tiempo y estos cuatro años donde solo hemos sido noticia por las 14 liberaciones, el personal de confianza – en este mandato entre gastos de personal y liberaciones hemos tenido al equipo de gobierno más caro de la historia de la democracia del Ayuntamiento de Badajoz, dos millones de euros más que en la legislatura anterior-, problemas con la Policía Local y los bomberos porque no se cumplen con el mínimo establecido en el parque, problemas con las instalaciones deportivas, con las bibliotecas municipales…

¿Qué solución tiene usted para todo esto?

Estabilidad institucional y estabilidad política. El ayuntamiento más grande de Extremadura no puede ser un mercadeo político continuo donde se mire por el interés personal y se olvide el interés general. La ciudad, el ayuntamiento y sus trabajadores y trabajadoras se merecen que entre un equipo de gobierno que mire única y exclusivamente por el interés general y que ponga en el centro de sus políticas a las vecinas y vecinos, y después ya estamos nosotros. Pero aquí ha sido al revés, en estos cuatro años ha sido primero yo, los concejales del PP, los de Ciudadanos y el de Vox, y nos han convertido en la primera ciudad que por primera vez en la historia tiene un alcalde tránsfuga. La ley antitransfuguismo no estaba pensada para los alcaldes y presidentes, solo está diseñada y pensada para los concejales y concejalas o diputados y diputadas. Es absolutamente impensable que un presidente de una comunidad autónoma, un presidente de España o un alcalde sea un tránsfuga, que deje su partido y se vaya como no adscrito o que se afilie al partido de la competencia, que es lo que ha sucedido aquí. Esto ha sido un auténtico sainete y un auténtico pitorreo para desgracia de la ciudadanía, que ha sido la principal perdedora de todo esto.

La semana pasada en un acto público, el PSOE puso como objetivo que Badajoz alcanzara los 200.000 habitantes. ¿Es un deseo o lo cree factible?

Es factible porque el presidente Vara está haciendo una apuesta muy importante por la ciudad. Eso no quiere decir que se olvide de lo rural ni mucho menos, pero creo que tenemos muchísimas potencialidades y se está viendo por la cantidad de grandes proyectos que están llegando a Extremadura y que muchos de ellos vienen de la mano del presidente Vara a Badajoz. Son cifras y son datos reales: en un año aquí se van a necesitar más de 1.000 puestos de trabajo por la puesta en marcha de Amazon, Molinz, una empresa de construcción de obleas para las placas fotovoltaicas, otra fábrica de baterías de cátodos… Son proyectos tan potentes que van a requerir de empleo de calidad y eso va a hacer que, sin duda alguna, la ciudad crezca y genere puestos de trabajo que se van a traducir en impuestos al ayuntamiento. Es decir, vamos a tener más recursos para poder crear nuevas infraestructuras y eso permitirá que podamos llegar en ocho o 10 años a esos 200.000 habitantes. Yo no renuncio a esa aspiración y confío en el presidente Vara y en el Gobierno de España para lograrlo.

Hay caras nuevas, algunas muy conocidas, en la lista del PSOE para estas elecciones

Quiero agradecer el trabajo del actual equipo de concejales y concejalas que me han acompañado en este mandato, que ha sido muy difícil y donde se ha sufrido mucho porque era un equipo que estaba preparado para gobernar y no para estar en la oposición. Es verdad que se necesitaban cambios, caras nuevas para dar esa puntillita final que en unos días nos dé una mayoría suficiente y necesaria para poder gobernar con tranquilidad. Son caras de mujeres y hombres con una trayectoria profesional muy brillante en la ciudad. Cualquier vecino se puede ver identificado con ellas y con ellos porque los han visto trabajar en el sector de la abogacía, en el tercer sector, en el mundo del deporte, como Nuria Cabanillas, medalla de oro olímpica de gimnasia rítmica y campeona del mundo, de Europa y de este barrio, y con su club deportivo en la ciudad. Como te digo, son caras muy conocidas reconocidas y que harán que la gente deposite su confianza en estos hombres y mujeres que para nada son paracaidistas porque tienen una trayectoria profesional y social muy reconocida.

En las últimas semanas todos los partidos han sacado su artillería para anunciar medidas y proyectos, ¿cuál es el proyecto estrella del PSOE de Badajoz para dar a la ciudad un tiempo nuevo, como dice su lema de campaña?

Son varios. Uno de ellos es montarnos en el carro de la eficiencia energética, de las comunidades energéticas y del autoconsumo para abaratar la factura de la luz de los pacenses, de las empresas locales y de las instituciones. Son actuaciones que, además, generan riqueza porque das trabajo a las empresas del entorno que se dedican a la instalación de placas y se dinamiza la economía local. Otro proyecto estrella será la recuperación de todos los espacios verdes y naturales que tenemos en Badajoz. Nuestro patrimonio natural es precioso, maravilloso pero no está bien cuidado y algunos incluso se encuentran abandonados como el parque Tres Arroyos, uno de los parques periurbanos más grandes de España . Y, por supuesto, vamos a recuperar totalmente nuestro Casco Antiguo y la Alcazaba más grande de Europa, y pondremos en marcha los Proyectos Barrios con la coordinación de todas las administraciones para actuaciones integrales en las zonas que en estos 28 años del PP no han tenido las mismas oportunidades que otros barrios para la fijación de población o para que los jóvenes accedan a una vivienda a través del Instituto de Vivienda Municipal. En Badajoz estamos cansados de tantas mentiras, de que todo se quede en anuncios, pero estos proyectos se van a realizar. Le aseguro que vamos a quitar del imaginario de los vecinos y vecinas de Badajoz que viven en una ciudad descuidada y sucia y para eso triplicaremos el presupuesto que ahora se destina al mantenimiento de esta ciudad.

Badajoz tiene ocho pedanías, ¿estas actuaciones integrales las incluyen?

A las pedanías les debemos muchas cuestiones, desde llevar la cultura con circuitos de calidad, hablamos de música clásica, jazz, teatro, circo, magia… También mejorar la ruta de transporte público porque no puede ser que estos vecinos y vecinas no se sientan partícipes de Badajoz. Ahí vamos a hacer un esfuerzo muy importante también.