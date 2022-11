Vara pide dimisiones tras un nuevo escándalo con el tren Madrid-Badajoz

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha pedido la dimisión del responsable del nuevo escándalo en los trenes extremeños producido este martes por la tarde, cuando Renfe sustituyó un Alvia por un media distancia en el trayecto Madrid-Badajoz, sin asientos suficientes para todos los billetes vendidos.

Al no presentarse en Madrid-Chamartín el maquinista del Alvia, y no disponer Renfe de otro conductor habilitado para ese tipo de tren, la compañía optó por poner un media distancia, un 599, que no disponía de los asientos suficientes por los que algunos viajeros hicieron parte del trayecto sentados en los pasillos o de pie.

En Torrijos, Toledo, se puso un autobús para seguir a Badajoz los viajeros sin asiento.

Fernández Vara califica el hecho de “desvergüenza” y pide la dimisión del responsable del despropósito: